اليوم السابع
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صور.. رئيس مدينة الزينية بالأقصر يتفقد العمل بمحطة الصرف الصحى

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:08 ص
صور.. رئيس مدينة الزينية بالأقصر يتفقد العمل بمحطة الصرف الصحى رئيس مدينة الزينية يتفقد العمل بمحطة الصرف الصحى
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، جولة  لمتابعة سير الأعمال فى محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالزينية بحري، وكذلك أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي بالمدينة، ومتابعة أعمال إستكمال تركيب أعمدة الإنارة العامة بالطريق الجانبى لخط السكة الحديد والتى بلغت عدد 200 عامود، حيث تم تركيب 180 عامود منها وجاري إستكمال تركيب باقي الأعمدة والأسلاك وكشافات الإنارة .

وخلال الجولة تفقد العقيد أحمد الهوارى أعمال إنشاء الحملة الميكانيكية بالزينية بحري، وأعمال رصف طريق نصر الله بطول 8 كيلو مترات مشددا على القائمين بالتنفيذ الالتزام بالمواصفات الفنية للرصف.

وأوضح رئيس مدينة الزينية انه تم البدء تفعيل العمل بمركز الانتاج الحربى المطور للخدمات التموينية بشكل مميكن، مشيراً إلى انتظام أعمال نقل محصول قصب السكر إلي مصنع سكر قوص دون أي عقبات، حيث جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور، والمتابعة الدورية لأراضى أملاك الدولة لضمان عدم إستغلال المواطنين للظروف الحالية والبناء علي الأراضي الزراعية، وكذلك لمتابعة سير أعمال المشروعات الجاري تنفيذها.

وكان قد أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه يجرى مواصلة أعمال بناء مقر الحملة الميكانيكية لقرية الزينية بحرى، وذلك على مساحة 330 متر المخصصة بالقرار رقم 934 لسنة 2017 لبناء الحملة الميكانيكية بالزينية بحرى، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بسرعة الانتهاء من المشروعات المعتمدة من  الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019 و2020، وأوضح رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه جارى إستئناف العمل فى رصف طريق نصر الله بمسافة 5 كيلو مترات، كما تستمر حملات رش وتطهير وتعقيم الشوارع على مدار اليوم بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والزراعة.

1 رئيس مدينة الزينية يتفقد العمل بمحطة الصرف الصحى
 رئيس مدينة الزينية يتفقد العمل بمحطة الصرف الصحى

 

إنتظام أعمال نقل محصول قصب السكر إلي مصنع سكر قوص
إنتظام أعمال نقل محصول قصب السكر إلي مصنع سكر قوص

 

جانب من العمل فى محطة رفع الصرف الصحى
جانب من العمل فى محطة رفع الصرف الصحى

 

جانب من نقل السكر للمصنع بصورة طبيعية
جانب من نقل السكر للمصنع بصورة طبيعية

 


الاقصر

تركيب اعمدة انارة بالاقصر

محطة الصرف الصحى بالزينية

اخبار الاقصر

مشروعات بالاقصر

توصيل محصول القصب للمصنع

اخبار المحافظات

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