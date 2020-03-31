صور.. حملات نظافة وإزالة الإشغالات بأحياء العرب والزهور والضواحى فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء، أعمال النظافة ورفع المخلفات من مختلف الطرق بأحياء العرب والضواحى والزهور، وذلك للتأكد من العمل المتواصل للارتقاء بمستوى نظافة أحياء الزهور والضواحى والعرب، والتى تعد من أكبر الأحياء السكنية كثافة، وكذلك متابعة أعمال التطهير التى تتم بعدد من المناطق بهذه الأحياء فى إطار اهتمام محافظ بورسعيد بتكثيف حملات النظافة خاصة فى هذه الفترة لمتابعة تداعيات فيروس كورونا، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

كما تابع محافظ بورسعيد، معدلات إزالة الإشغالات فى عدد من المناطق بالضواحى والزهور وذلك لمنع التكدس والازدحام داخل الشوارع الرئيسية والتى تعيق حركة الطريق وشدد على تكثيف حملات التعقيم والتطهير بمختلف الأحياء والمؤسسات العامة والخاصة فى ظل الإجراءات الوقائية والتدابير الخاصة بالفيروس المستجد .

وناشد اللواء عادل الغضبان المواطنين خلال جولته بضرورة الالتزام بالتعليمات والارشادات الوقائية والتى حددتها الجهات المعنية وذلك للتغلب على تداعيات هذه المرحلة، مؤكدا أهمية وعى المواطن بخطورة المرحلة الحالية والتى تتطلب تعاون المواطن والذى يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة خلال المرحلة الراهنة لنجاح جهود الدولة فى مواجهة الوباء المستجد، مؤكدا أن الجهات الصحية والأمنية والتنفيذية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على حياة المواطنين ولابد من الدور الإيجابى لأبناء المحافظة حتى تمر هذه المرحلة بسلام.

وفى سياق آخر أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على رؤساء الأحياء والجهات المختصة بالمحافظة بتكثيف حملات التعقيم والتطهير بشكل مضاعف خلال هذا الأسبوع والذى يتطلب العمل ليلا ونهارا لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد كورونا، حتى تتقضى هذه المرحلة بسلام .

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تطهير وتعقيم كافة المناطق بمختلف الأحياء وكذا المؤسسات والمنشآت العامة والخاصة والطرق والميادين الرئيسية والفرعية، وأيضا متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى حددتها الجهات المعنية والتأكد من تنفيذها بدون مخالفة التعليمات، وبصفة خاصة فى الأماكن التى تشهد اقبالا من المواطنين كالأسواق والمخابز، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحفاظ على الصحة العامة وعدم الاختلاط والبعد عن التجمعات واستخدام المستلزمات الطبية الوقائية عند الخروج من المنزل فى الضرورة القصوى والحفاظ على ترك مسافة مترا بين جميع المواطنين، مؤكدا أن تكاتف الجميع والالتزام هو الطريق الوحيد للخروج من هذه المرحلة بخير وأمان للجميع.

وأضاف أن هناك أطقم فنية تعمل على تطهير وتعقيم كافة المنشآت والطرق برئاسة اللواء محمد عامر المستشار الفنى للمحافظة تمارس عملها على مدار اليوم ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة الفيروس المستجد.



إزالة الإشغالات بأحياء العرب والزهور والضواحى فى بورسعيد



إزالة الإشغالات بأحياء العرب والزهور والضواحى فى بورسعيد



إزالة الإشغالات بأحياء العرب والزهور والضواحى فى بورسعيد