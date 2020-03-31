اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حملات نظافة وإزالة الإشغالات بأحياء العرب والزهور والضواحى فى بورسعيد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:17 م
صور.. حملات نظافة وإزالة الإشغالات بأحياء العرب والزهور والضواحى فى بورسعيد محافظ بورسعيد يتابع إزالة الإشغالات بأحياء العرب والزهور والضواحى
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء، أعمال النظافة ورفع المخلفات من مختلف الطرق بأحياء العرب والضواحى والزهور، وذلك للتأكد من العمل المتواصل للارتقاء بمستوى نظافة أحياء الزهور والضواحى والعرب، والتى تعد من أكبر الأحياء السكنية كثافة، وكذلك متابعة أعمال التطهير التى تتم بعدد من المناطق بهذه الأحياء فى إطار اهتمام محافظ بورسعيد بتكثيف حملات النظافة خاصة فى هذه الفترة لمتابعة تداعيات فيروس كورونا، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

كما تابع محافظ بورسعيد، معدلات إزالة الإشغالات فى عدد من المناطق بالضواحى والزهور وذلك لمنع التكدس والازدحام داخل الشوارع الرئيسية والتى تعيق حركة الطريق وشدد على تكثيف حملات التعقيم والتطهير بمختلف الأحياء والمؤسسات العامة والخاصة فى ظل الإجراءات الوقائية والتدابير الخاصة بالفيروس المستجد .

وناشد اللواء عادل الغضبان المواطنين خلال جولته بضرورة الالتزام بالتعليمات والارشادات الوقائية والتى حددتها الجهات المعنية وذلك للتغلب على تداعيات هذه المرحلة، مؤكدا أهمية وعى المواطن بخطورة المرحلة الحالية والتى تتطلب تعاون المواطن والذى يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة خلال المرحلة الراهنة لنجاح جهود الدولة فى مواجهة الوباء المستجد، مؤكدا أن الجهات الصحية والأمنية والتنفيذية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على حياة المواطنين ولابد من الدور الإيجابى لأبناء المحافظة حتى تمر هذه المرحلة بسلام.

وفى سياق آخر أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على رؤساء الأحياء والجهات المختصة بالمحافظة بتكثيف حملات التعقيم والتطهير بشكل مضاعف خلال هذا الأسبوع والذى يتطلب العمل ليلا ونهارا لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد كورونا، حتى تتقضى هذه المرحلة بسلام .

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تطهير وتعقيم كافة المناطق بمختلف الأحياء وكذا المؤسسات والمنشآت العامة والخاصة والطرق والميادين الرئيسية والفرعية، وأيضا متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى حددتها الجهات المعنية والتأكد من تنفيذها بدون مخالفة التعليمات، وبصفة خاصة فى الأماكن التى تشهد اقبالا من المواطنين كالأسواق والمخابز، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحفاظ على الصحة العامة وعدم الاختلاط والبعد عن التجمعات واستخدام المستلزمات الطبية الوقائية عند الخروج من المنزل فى الضرورة القصوى والحفاظ على ترك مسافة مترا بين جميع المواطنين، مؤكدا أن تكاتف الجميع والالتزام هو الطريق الوحيد للخروج من هذه المرحلة بخير وأمان للجميع.

وأضاف أن هناك أطقم فنية تعمل على تطهير وتعقيم كافة المنشآت والطرق برئاسة اللواء محمد عامر المستشار الفنى للمحافظة تمارس عملها على مدار اليوم ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة الفيروس المستجد.

 

إزالة الإشغالات بأحياء العرب والزهور والضواحى فى بورسعيد (2)
إزالة الإشغالات بأحياء العرب والزهور والضواحى فى بورسعيد

 

إزالة الإشغالات بأحياء العرب والزهور والضواحى فى بورسعيد (3)
إزالة الإشغالات بأحياء العرب والزهور والضواحى فى بورسعيد 

 

إزالة الإشغالات بأحياء العرب والزهور والضواحى فى بورسعيد (4)
إزالة الإشغالات بأحياء العرب والزهور والضواحى فى بورسعيد

 

إزالة الإشغالات بأحياء العرب والزهور والضواحى فى بورسعيد (1)
إزالة الإشغالات بأحياء العرب والزهور والضواحى فى بورسعيد

بورسعيد

كورونا

حى الضواحى

فيروس كورونا

اخبار بورسعيد

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة