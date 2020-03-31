صور.. توزيع المساعدات على منازل العمالة اليومية بالإسكندرية خلال فترات الحظر

الإسكندرية - جاكلين منير

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، إشارة البدء فى توزيع المعونات الغذائية العاجلة للعمال اليومية.



وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته إلى فريق توزيع المعونات الغذائية بأن تتم عملية التوزيع ليلا أثناء فترة حظر التجوال لتصل تلك المعونات إلى كل عامل حتى باب بيته وتحوي بداخلها المكونات الآتية " 5 كيلو أرز، 2 كيلو سكر ، 2 كيلو مكرونة، 2 كيلو عدس، كيلو سمن".



وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على عدم تصوير عملية التوزيع والاكتفاء بنشر صور عربات المعونات لتشجيع كل المجتمع السكندري على تقديم كل أشكال الدعم المادي، والعيني، قائلا فى هذا الإطار "محافظة الإسكندرية لن تترك أبنائها البسطاء" مطالبا المجتمع السكندري بالتبرع علي حساب رقم "9450856261 "، ببنكي الأهلي المصري، والقاهرة، لبدء قبول الإيداعات للتبرع به لصالح مبادرة "أدعم عمال اليومية".

وأكد اللواء محمد الشريف أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المسجد في الحفاظ على صحة المواطن المصري، وتحمل أية خسائر مادية ماعدا أرواح المصريين، وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ واللواء محمد حازم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، وعضوية مسئولي التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية ، لوضع الآلية اللازمة لتنفيذ تلك المبادرة، لضمان عدم تضرر تلك الفئة بأي شكل من الأشكال، وجمع التبرعات لدعم العمالة اليومية



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