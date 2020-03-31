صور.. تعقيم وتطهير المستشفى المركزى فى سيدى غازى بكفر الشيخ ليلاً

كفر الشيخ _ محمد سليمان

شهد مستشفى سيدى غازى المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تطهير وتعقيم، مساء أمس، ضمن تطهير وتعقيم المستشفيات بالمحافظة.

قال هانى الصنفاوى، رئيس مدينة سيدى غازى، إنه تابع استمرار أعمال رش وتطهير المنشآت الخدمية، فتم تطهير وتعقيم مستشفى سيدى غازى المركزي، ومتابعة وتحديد المواد المستخدمة فى الرش والتطهير وكمياتها، وتطبيق المعايير والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، وذلك فى إطار التدابير والإجراءات الوقائية المُتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه وجه باتخاذ الإجراءات الوقائية المُتخذة في المحافظة، والتي تضمنت أعمال التطهير بكافة المنشآت بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والأماكن العامة ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة، وتكثيف حملات التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق خطة الدولة وفي إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، في محاولة جادة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه وجه باستمرار ومواصلة الجهود لاحكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة وانتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفرالشيخ والمحافظات المحيطة، من خلال الكشف علي جميع المواطنين القادمين الى مدينة دسوق من المحافظات المجاورة، بتوفير أجهزة كاشفة لدرجات الحرارة لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة، لرصد أي حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع المنافذ.