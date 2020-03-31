اليوم السابع
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صور.. تعقيم وتطهير الشوارع والمساجد والكنائس بمدينة سفاجا لمواجهة "كورونا"

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:49 ص
صور.. تعقيم وتطهير الشوارع والمساجد والكنائس بمدينة سفاجا لمواجهة "كورونا" جانب من اعمال تطهير الكنيسة بسفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، مواصلة رجال المدينة، على مدار الساعات الماضية العمل على قدم وساق فى أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحيوية، وذلك عبر فرق من المشاركين والمتطوعين ، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر .

وأوضحت "المغربي"، أن إدارة النظافة بالتعاون مع الإدارات المعنية فى الوحدة المحلية لمدينة سفاجا وشركة النظافه تمكنوا، من تطهير وتعقيم مبنى الكنيسة والشوارع المحيطة به، ذلك ضمن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 

وأضافت "رئيس المدينة" أن اعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحيوية والشوارع وسيارات الأجرة وماكينات الصراف الآلى مستمرة دون توقف، حيث أن أعمال التعقيم والرش تتم بالتنسيق بين مجلس المدينة والشباب والرياضة والإدارة الصحية والطب البيطرى وشركة مياه الشرب بالمدينة، وبمشاركة شعبية من الشباب والجمعيات الخيرية والاحزاب وجهود ذاتية من أهالى المدينة

وفى سياق متصل، تم رفع الاشغالات بالشارع الرئيسى سفاجا قنا، وكذلك تنظيف ورفع الإشغالات بالسوق للمحافظة على مستوى نظافة المدينة والقضاء على انتشار اى حشرات من شأنها نقل العدوى أو الفيروسات.

وكانت أعلنت رئيس مدينة سفاجا امس أن بالتنسيق مع إدارة التموين بسفاجا، تم توفير سيارة تحمل نصف طن من أسماك البحر الاحمر أنواع سمك حريد بسعر 25 جنيه وسمك بياض بسعر 30 جنيه وسمك شعور صغير بسعر 25 جنيه.

أوضحت رئيس المدينة أن توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة او طبيعية يأتى فى إطار مبادرة "هنساعد بعض" للتقليل من الاحتاك والزحام على المنتجات وبقاء المواطنين فى منازلهم لفترات اطول دون الحاجة للخروج او الانتقال لمسافات بعيدة

وشددت على استمرار حملات الرقابة على الأسعار فى ظل ما تشهده البلاد فى هذه الظروف الاستثنائية تُحتم على الجميع التصدى بالقانون لأى مخالفات تجارية قد تُرتكب فى حق المواطنين سواء كانت تلاعب فى الأسعار أو غش فى المنتجات أو حجب للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.

تطهير الكنائس والمنشأت بسفاجا (1)
تطهير الكنائس والمنشأت بسفاجا

 

تطهير الكنائس والمنشأت بسفاجا (2)
تطهير الكنائس والمنشأت بسفاجا

 

تطهير الكنائس والمنشأت بسفاجا (3)
تطهير الكنائس والمنشأت بسفاجا

 

تطهير الكنائس والمنشأت بسفاجا (4)
تطهير الكنائس والمنشأت بسفاجا

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