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صور.. تطهير وتعقيم شوارع مدينة رأس غارب للوقاية من فيروس كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:20 ص
صور.. تطهير وتعقيم شوارع مدينة رأس غارب للوقاية من فيروس كورونا أعمال تطهير شوارع غارب
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، استمرار أعمال تطهير شوارع المدينة طبقا للخطة الموضوعة لتطهير كل شوارع المدينة، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

من جانبه صرح اللواء إيهاب رافت، رئيس مدينة غارب، بأنه تم استكمال أعمال تطهير وتعقيم شوارع المدينة، مشيراً إلى أنه تمت أعمال تطهير وتعقيم الشوارع بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية.

وتابع أنه تم تطهير شارع امتداد الإيمان، وتقسيم الشركة العامة، والمعاشات الجديدة ، مجمع المدارس بالشارع الإنشائي، ومنطقة الـ 128 ، وشوارع العشوائيات بدأ من شارع السميرى مرورا بمنطقة الحرجية انتهاءا بشارع الكنيسة.

كانت شنت الإدارة التموينية، بمدينة رأس غارب ، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب ، عدة حملات تموينية مكبرة على المخابز ومحلات الخضراوات واللحوم ، للتأكد من جودة الخبز ووزنه ، وكذلك أسعار الخضروات اللحوم. 

من جانبه قال اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة غارب، إنه فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بمتابعة الأسواق من خلال الحملات التموينية المتكررة، تم توجيه مكتب التموين بغارب بعمل حملات تموينية على الأسواق.

وأضاف رئيس مدينة غارب، أن أعضاء مكتب تموين غارب قام بعمل حملات تموينية على المخابز، والتأكد من توافر الخبز، وكذلك ارصدة الدقيق، وتم المرور على محلات الخضر، والتزام التجار بالأسعار المعلنة، وعدم المغالاة على المواطنين. 

كذلك تم المرور على محلات الاسماك للتحقق من صلاحيتها ومحلات الجزارة، مؤكداً أن الحملة أسفرت عن تحرير 7 مخالفات منها 5 مخالفات لعدم حيازة شهادة صحية، و 2 مخالفة عدم الاعلان عن الأسعار .

كما قامت الحملات التموينية بالمرور على مستودع الشركة المصرية للسلع والتأكد من حجم ارصدة السلع الاساسية والتموينية .

 

تطهير شوارع غارب بالبحر الأحمر (1)
تطهير شوارع غارب بالبحر الأحمر

 

تطهير شوارع غارب بالبحر الأحمر (2)
تطهير شوارع غارب بالبحر الأحمر
 
 
تطهير شوارع غارب بالبحر الأحمر (3)
تطهير شوارع غارب بالبحر الأحمر

 

تطهير شوارع غارب بالبحر الأحمر (4)
تطهير شوارع غارب بالبحر الأحمر 

 

 

تطهير شوارع غارب بالبحر الأحمر (5)
تطهير شوارع غارب بالبحر الأحمر

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