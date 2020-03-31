صور.. "التضامن الاجتماعى" بالإسكندرية: توفير أجهزة الحراراة والمطهرات بدور الرعاية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية وغرفة عملياتها، أنه تم توفير أجهزة قياس درجة الحرارة والمواد المطهرة إلى دور لكافة الفئات، من دور رعاية الأيتام والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة، حرصا على الصحة والسلامة العامة، وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا، كما تم التأكيد والتنبيه على النظافة الشخصية والعامة لجميع النزلاء بالدور وأيضا العاملين بها

كما أكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية فى بيان لها، على مواصلة تطهير مؤسسات الرعاية الاجتماعية سواء للأيتام أو المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة حرصا على الصحة والسلامة العامة؛ ويأتى هذا بالتعاون مع شركاء التنمية من جمعيات ومؤسسات المجتمع الأهلى بالمحافظة.

وقال إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، " أن تلك الاجراءات تأتى حرصا على سلامة وصحة أبنائنا فى دور الرعاية الاجتماعية، حيث تم تطهير وتعقيم دار عبد الحليم محمود للايتام، دار التيسير، دار الموحدين لرعاية الأيتام، جمعية المودة والرحمة، مؤكدا أنه سيتم استهداف كافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية

كما شنت المديرية أيضا حملات تطهير وتعقيم دور رعاية للمعاقين، وتم تطهير دار سان مارك ببرج العرب، دار الصفا، دار زمزم لوران، جمعية زهور الحياة، مؤسسة الفرح بالعجمى، جمعية الوفاء للمعاقين، دار الاحباب للرعاية الاجتماعية.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية قد أعلنت عن توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية ومديرية الشئون الصحية، ومؤسسات المجتمع المدنى ممثلة فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، للتعاون والتنسيق فى ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية لمواجهة أية آثار محتملة لفيروس كورونا والحد من انتشاره وفق خطة موضوعة لتطهير كافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية من دور أيتام ومسنين ومعاقين ومؤسسات الدفاع الاجتماعى والمديرية وقطاعاتها.



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