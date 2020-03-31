صور.. إنطلاق أكبر حملة لتطهير مدينة المحلة و54 قرية و345 عزبة بـ250 طن مطهرات

الغربية - عادل ضرة

أطلق الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أكبر مبادرة لتطهير مدينة المحلة و58 قرية و345عزبة بمركز المحلة بالكامل والتي أطلقها النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة ورئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتعاون من مجلس مدينة المحلة وإدارة الطب البيطرى والإدارة الصحية والإدارة الزراعية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي والمجتمع المدني وعدد من شباب المحلة، إطار المشاركة المجتمعية لمساندة الدولة لمواجهة انتشار وباء كورونا، بالاستعانة بـ250 طن من الكلور والمطهرات وتستمر لمدة 15 يوماً.

وتم تشكيل لجان مشتركة برئاسة المهندس محمد صلاح نائب رئيس مدينة، وعبدالمجيد كامل رئيس جهاز تنمية وبناء القرية، وشريف العربي، وسعد نصر رئيس جهاز النظافة بمجلس المدينة، والمهندس محمود عاطف مدير فرع المحلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وبدأت الحملة أعمالها بتوزيع المواد المطهره والمعقمة على الوحدات المحلية بمركز المحلة وتوزيع معدات الرش علي الوحدات للبدء في اعمال التطهير، وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية والمنازل.

في سياق آخر وزعت مديرية الصحة بمحافظة الغربية من خلال أكبر فريق ترصد وقائي، الكمامات والقفازات على أهالى الهياتم التابعة لمركز المحلة، بعد ظهور 10 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وضم الفريق لجان من إدارات الترصد، وإدارة الطب الوقائي، وإدارة العلاج الحر، وإدارة التغذية الصحية، وإدارة الثقافة الصحية، برئاسة الدكتور سيد قاعود مدير إدارة صحة ثان المحلة، والدكتور فتحي فايد مدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية ثان المحلة.

وشدد أعضاء الحملة على الأهالى بضرورة التطهير المستمر بالكلور والمطهرات المختلفة، والجلوس فى المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

على الجانب آخر وفرت مديرية الصحة الأدوية والمستلزمات بالوحدة الصحية بقرية الهياتم، وتكليف الأطباء من أبناء القرية، والذين يعملون بمستشفيات صدر وحميات المحلة ومستشفى المحلة العام، بعدم الذهاب للمستشفيات وأداء مهام عملهم بالوحدة الصحية بالقرية، لخدمة أهالى القرية.

كما وفرت مديرية الصحة كافة مستلزمات مكافحة العدوى بالوحدة الصحية، وتشكيل فرق عمل ونوبتجيات للتواجد فى القرية منذ الصباح الباكر وحتى السابعه مساءً وقت إعلان حظر التجوال.

كما قامت اللجنة بالمرور عل العيادات الطبية والمعامل وإلزام العاملين بها على عدم الزحام والتكدس وغلقها فى الخامسة مساءً، كما تم التنبيه على الاطباء من خارج القرية، والذين لهم عيادات بالقرية، بغلقها وعدم الذهاب للقرية طوال الفترة القادمة.

كما أطلق النائب محمد كمال مرعي، مبادرة لتوزيع شنطة مواد غذائية علي 2000 أسرة من الأسر الفقيرة بقرى مركز المحلة كمرحلة أولى بالتعاون مع الرائدات الريفيات بقرى مركز المحلة.

من ناحية تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يرافقه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة، والنائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة، ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، ورئيسا حي أول وثان المحلة، المدارس المخصصة لصرف المعاشات بمدينة المحلة، تيسيرا على المواطنين وكبار السن للحد من الزحام والتكدس.

وتفقد المحافظ مدارس طه حسين ومدينة العمال والسيدة زينب الإعدادية والمعلمات، وشدد المحافظ على سرعة تركيب مظلات بالمدارس لحماية المواطنين من اشعة الشمس، كما شدد على وضع المقاعد على مسافات متباعده لمنع التكدس والزحام داخل المدارس، والسماح فقط بالدخول للصرف بارقام تسلسلية.

كما أكد المحافظ على تطهير المدارس من الداخل بالمطهرات أولا بأول، بالداخل والخارج، والتنبيه على المواطنين بالتطهير الشخصي باستخدام الكحول، وارتداء الكمامات.

كما أكد المحافظ علي توفير وسائل الحماية الطبية اللازمة للعاملين القائمين بصرف المعاشات من قفازات وأقنعة طبية إلي جانب عمليات التطهير بشكل مكثف، كما ناشد محافظ الغربية أصحاب المعاشات بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة في مجابهة وباء كورونا حرصا علي سلامتهم، موضحا أنه تم اعتماد آلية جديدة لصرف معاشات شهر أبريل المقبل على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل.



السيارات النقل المحملة بالمطهرات



المحافظ يتفقد اعمال الحملة



تجهيز المطهرات وتوزيعها على المناطق



سيارات نقل محملة ببراميل المطهرات