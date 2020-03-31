اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:51 م
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صحيفة أمريكية: روسيا تمتلك سفنا طائرة شبحية سوفيتية الصنع

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:48 م
صحيفة أمريكية: روسيا تمتلك سفنا طائرة شبحية سوفيتية الصنع طائرة روسية
وكالات

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وصف خبير الأمن القومي الأمريكي، كالب لارسون، الطائرة سوفيتية الصنع المسماة "إيكرانوبلان" بأنها تشبه سفينة وطائرة في الوقت نفسه.
 
وأشار الخبير إلى مميزات تلك السفينة الطائرة استنادا إلى نموذجها "كا إم" الاختباري الذي صممه مكتب "أليكسييف" للتصاميم والذي أطلق عليه الخبراء الغربيون تسمية "وحش قزوين".
 
وقال إن وزن السفينة الطائرة عند إقلاعها يبلغ 544 طنا، وسرعتها القصوى 500 كيلومتر في الساعة، وارتفاع تحليقها فوق الماء 4.5 متر. ما يمنع الرادارات المعادية من اكتشافها.
 
وأضاف الخبير الأمريكي أن تلك المميزات سمحت للسفينة الطائرة بالنقل السريع للمشاة الميكانيكية إلى مسافة طويلة. 
 
وهناك سفينة طائرة أخرى ابتكرها مكتب" أليكسييف" للتصاميم  وهي "آ-90 " (أرليونوك) تم تزويدها بالعجلات. وبمقدورها  التحليق على ارتفاع ألفي متر. ويركب في مؤخرتها محرك تربين قوي.
 
يذكر أن السفن الطائرة "إيكرانوبلان" تختلف عن السفن العاملة بالوسادة الهوائية التي تسير فوق سطح الماء على ارتفاع متر واحد أو مترين، إذ أن ارتفاع تحليق السفينة الطائرة بين 5 أمتار وألفي متر. ويمكن استخدامها الفعال في مناطق بحرية تكثر فيها الجزر والخلجان.

كالب لارسون

الطائرة سوفيتية

امريكا

طائرة

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