اليوم السابع
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صاحب مبادرة للاستشارات الطبية على فيسبوك: هدفنا منع الناس من النزول

الثلاثاء، 31 مارس 2020 09:50 م
صاحب مبادرة للاستشارات الطبية على فيسبوك: هدفنا منع الناس من النزول كورونا
ماجد تمراز

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قال الدكتور محمد يوسف، صاحب إحدى مبادرة الاستشارات الطبية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه أطلق مبادرة لمساعدة المصريين على عدم النزول لشارع ومنع التجمعات في العيادات في الوقت الذي انتشر فيه فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن التجربة تمثلت في تدشين "جروب"، وتم ضم عدد كبير من الأطباء فيه، وضم حوالي 307 ألف مشترك على حتى الآن.

 

وأضاف الدكتور محمد يوسف خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامي سمير عمر، الذي يذاع على قناة سكاي نيوز العربية، أن هناك أشخاصا ما زالوا قيد التعليق ويريدون الانضمام إلى الجروب، كما أن هناك 41 تخصصا و530 طبيبا على أعلى مستوى، من كل الجنسيات العربية. يقدمون كافة الاستشارات الطبية للمواطنين بشكل مجاني.

 

وأوضح الدكتور محمد يوسف، أن آلية عمل الجروب تتم من خلال اختيار التخصص من على الجروب بطريقة سهلة ومكتوب عليها كل تخصص، وبمجرد الضغط على التخصص الذي يرغب المواطن الاستشارة فيه، سيظهر اسم كل دكتور يشمل هذا التخصص، وإذا أراد المريض أن يتعامل فسيكون من حقه أن يتواصل مع الطبيب على "العام" أمام الجميع، وإذا أراد أن يتم التواصل بشكل خاص معه فهناك طريقة لذلك، وأن الاستشارات تتم لفترة مؤقتة فقط لحين انتهاء وباء فيروس كورونا.


كورونا

فيروس كورونا

سوشيال ميديا

فيسبوك

استشارات طبيه

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