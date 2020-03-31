وأضافت: "تعافى 42 شخصا آخر ممن تأكد إصابتهم بالفيروس وخرجوا من المستشفى، ليصل عدد المتعافين لـ 70 شخصا في موسكو، من الجيد أن نرى أن عدد الأشخاص الذين يتماثلون للشفاء في تزايد.