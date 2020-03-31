موسكو (أ ش أ)

تماثل42 شخصا للشفاء من فيروس كورونا" كوفيد 19" بالعاصمة الروسية موسكو اليوم الثلاثاء، وسُمح لهم بالخروج من مستشفيات العاصمة ليرتفع إجمالى عدد حالات المتعافين إلى 70 حالة، وصرحت أناستاسيا راكوفا نائبة عمدة مدينة موسكو للتنمية الاجتماعية -في تصريح للصحفيين نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- بأن 42 حالة تعافت من فيروس "كورونا".

وأضافت: "تعافى 42 شخصا آخر ممن تأكد إصابتهم بالفيروس وخرجوا من المستشفى، ليصل عدد المتعافين لـ 70 شخصا في موسكو، من الجيد أن نرى أن عدد الأشخاص الذين يتماثلون للشفاء في تزايد.

وكان المقر الروسى لعمليات مكافحة فيروس كورونا، أعلن أن نظام العزل الصحى سيستمر في العاصمة الروسية موسكو حتى الـ 14 من شهر أبريل المقبل.

وذكر المقر في بيان اليوم الاثنين : "وفقا لقرار عمدة موسكو، يجب الالتزام بنظام العزل الصحي حتى تاريخ 14 أبريل القادم".

وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين قد أعلن أمس الأحد عن تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم بغض النظر عن أعمارهم، لافتا إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة، وسيكون من الممكن مغادرة المنزل إلى أقرب صيدلية أو متجر أو للحصول على رعاية طبية طارئة فقط .

ودخلت العاصمة الروسية موسكو، اليوم، الاثنين، فى نظام تطبيق العزل الذاتى للسكان داخل منازلهم بغض النظر عن أعمارهم،ولن يتم السماح لسكان موسكو بالخروح من منازلهم إلا فى حالات طلب المساعدة الطبية الطارئة، وفى حالة تعرض حياتهم للخطر، وسيكون مسموح لهم بالذهاب إلى العمل، أو إلى أقرب محل أغذية أو صيدلية، أو لتنزيه حيواناتهم الأليفة ولكن ليس لأبعد من 100 متر بالقرب من المنزل".