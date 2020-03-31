اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:55 م
خالد صلاح
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شفاء عجوز هولندية تتجاوز الـ100 عام من فيروس كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:43 م
شفاء عجوز هولندية تتجاوز الـ100 عام من فيروس كورونا سباق مع الزمن لإيجاد عقار لفيروس كورونا
رويترز

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تعافت عجوز هولندية عمرها 101 سنة عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهى واقعة وصفها المستشفى بأنها "بارقة أمل".

ونُقلت المرأة، التى لم يُكشف النقاب عن اسمها، إلى مستشفى قرب روتردام قبل أسبوع ونصف وهى تعانى من صعوبات فى التنفس وأثبتت الفحوص إصابتها بفيروس كورونا.

ووضعت العجوز فى الحجر الصحى إلى أن تعافت حاليا لدرجة تسمح لها بالخروج من المستشفى.

وقال المستشفى على موقعه الإلكترونى إن العجوز المئوية، التى تعيش وحدها، ستقيم حاليا فى دار لرعاية المسنين قبل أن تعود إلى منزلها.

وقال اختصاصى الأمراض الصدرية سونيل راملال "إنها سيدة صلبة. رائع أن أراها تلتزم بالتوجيهات الطبية مثل العطس فى كوعها وحتى إبلاغى بالمحافظة على مسافة مناسبة". 


كورونا

فيروس كورونا

هولندا

كورونا فى هولندا

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