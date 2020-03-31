اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:48 م
خالد صلاح
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شركة طيران نيجيرية تضع أسطولها الجوى تحت تصرف الدولة لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:40 م
شركة طيران نيجيرية تضع أسطولها الجوى تحت تصرف الدولة لمواجهة كورونا محاولات انتاج عقار لكورونا
أ ش أ

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وضعت شركة الطيران الخاصة النيجيرية "ايرو كونتراكتورز" أسطول طائراتها تحت تصرف الحكومة الاتحادية، فى إطار عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، وأوضحت الشركة - فى بيان اليوم الثلاثاء، أنها وضعت أسطولها الجوى بالكامل تحت تصرف الحكومة الاتحادية لاستخدامه كوسيلة لوجيستية ضمن مكافحة وباء كورونا.
 
وقال المدير العام لشركة "ايرو كونتراكتورز" الكابتن ادو سانوسي: "كل طائراتنا ذات المحركات النفاثة والهليكوبتر تحت تصرف الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، وقد اتخذنا هذا القرار لدعم الحكومة"، مضيفًا: "يمكن استخدام الطائرات لنقل مواد الإغاثة والمعدات الطبية والشخصية".
 
تجدر الإشارة إلى أن "ايرو كونتراكتورز" تُعد من أقدم شركات الطيران العاملة فى نيجيريا، ويتكون أسطولها الجوى من: طائرة بوينج 737 ـ 400، وثلاث طائرات بوينج 737 ـ 500، وطائرتين من طراز "بومباردييه ـ داش 8"، وطائرات هليكوبتر.
 
وكان الرئيس النيجيرى محمد بخارى، قد أمر يوم الأحد، بوقف التنقل فى لاجوس والعاصمة أبوجا لمدة 14 يوما، وأضاف أن هذه القيود ستسرى على ولاية أوجون المجاورة للاجوس.
 
وقد أعلن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض فى تغريدة، اليوم الاثنين، عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وأضاف أن المتوفى رجل يبلغ من العمر 67 عاما، وعاد من رحلة علاج فى بريطانيا، وكان يعانى من مشاكل صحية مزمنة من بينها ورم نخاعى متعدد وداء السكرى وكان يخضع للعلاج الكيماوي.
 
وكان مركز السيطرة على الأمراض فى نيجيريا، قال قبل أيام إن الدولة منعت دخول الوافدين من 13 دولة من الدول الأكثر تضررا بوباء كورونا، أضاف المركزأن جميع الدول المدرجة فى القائمة رُصد بها أكثر من ألف حالة إصابة مؤكدة بالمرض، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية واليابان.
 
وأردف المركز "نحث مواطنينا على الحد من السفر غير الضرورى لهذه الدول"، مضيفا أن الحكومة علقت مؤقتا إصدار جميع التأشيرات التى تُمنح عند الوصول.
 

نيجيريا

شيران نيجيريا

كورونا

فيروس كورونا

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