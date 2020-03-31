اليوم السابع
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شرطة جنوب أفريقيا تطلق رصاصا مطاطيا على المخالفين لقرارات الحظر.. فيديو

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:53 م
شرطة جنوب أفريقيا تطلق رصاصا مطاطيا على المخالفين لقرارات الحظر.. فيديو شرطة جنوب افريقيا تتعامل مع المخالفين لقرارات الحظر
كتب محمد شعلان

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تطبق جنوب افريقيا اجراءات وقائية صارمة وتنفذ قرارات عزل للمواطنين واخلاء الشوارع بعد تخطى المصابين بفيروس كورونا لديها الألف مصاب، وعرضت قناة روسيا اليوم، فيديو لمشاهد تعبر عن التطبيق الصارم لقرارات الحظر من قبل الشرطة في جنوب افريقيا، حيث اطلقت عناصر من الشرطة الرصاص المطاطي على مواطنين يحاولون الفرار بعد ضبطهم يسيرون في الشوارع خلال فترة الحظر، إضافة إلى اقتياد آخرين في سيارة الشرطة لوضعهم في العزل الصحي لمخالفتهم قرارات الحظر.

وكانت قد أعلنت سلطات جمهورية جنوب إفريقيا أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد تجاوزت 1000 شخص، مع تسجيل أول وفاتين بسبب الوباء، وذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الفضائية، الجمعة الماضية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

شرطة جنوب افريقيا تتعامل مع المخالفين لقرارات الحظر
شرطة جنوب افريقيا تتعامل مع المخالفين لقرارات الحظر

 

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويلي مخيزي أن وباء فيروس كورونا المستجد أودى بحياة شخصين بينما تجاوز عدد الإصابات المؤكدة الألف في وقت بدأت البلاد تطبق إجراءات عزل لثلاثة أسابيع.

 

وعلى جانب آخر، تبرع باتريس موتسيبي رئيس نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بمبلغ مالى كبير لمساعدة بلاده فى القضاء على فيروس كورونا المستجد.

 

و أعلن رئيس ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي فى بث مباشر عبر "زووم"، تبرعه بمبلغ مليار راند جنوب إفريقي، هو ما يعادل 60 مليون دولار أمريكي تقريبا، لمساعدة بلاده في مواجهة تفشي فيروس كورونا القاتل.

 

وأكد باتريس موتسيبي، إن المبلغ سيتم تخصيصه لدعم المصابين بالفيروس وتوفير الأدوات الصحية الوقائية اللازمة والمطهرات كذلك دعم بعض النقابات في الدولة بسبب الحظر الكامل الذي تم فرضه.

 

وشدد رئيس نادي صن داونز، إن الهدف من الدعم هو المحاولة لإبطاء انتشار المرض القاتل، الذى إجتماع جميع دول العالم.


شرطة جنوب افريقيا

جنوب افريقيا

فيروس كورونا

كورونا نيوز

رصاص مطاطى

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