سيراليون تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

رويترز

قال رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو اليوم الثلاثاء، إن بلاده سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا وهي لرجل يبلغ من العمر 37 عاما ووصل إلى البلد الأفريقي يوم 16 مارس قادما من فرنسا، مضيفا أن المصاب في عزلة منذ ذلك الحين. ولم يعلن الرئيس أي إجراءات جديدة لمكافحة الوباء.

وكان قد أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس تورهام، سعيهم مع دول العالم لتوفير معينات مواجهة كورونا. وأكد أن منظمة الصحة العالمية بتناشد المواطنيين بعدم استخدام عقاقير معينة دون اختبارات موثقة.

ومن جانب أخر قدمت منظمة الصحة العالمية، عدة نصائح للعاملين فى المجال الصحى والطبى، للاعتناء بأنفسهم خلال مواجهتهم تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".