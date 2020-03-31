اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:48 م
خالد صلاح
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سيراليون تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:54 م
سيراليون تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو اليوم الثلاثاء، إن بلاده سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا وهي لرجل يبلغ من العمر 37 عاما ووصل إلى البلد الأفريقي يوم 16 مارس قادما من فرنسا، مضيفا أن المصاب في عزلة منذ ذلك الحين. ولم يعلن الرئيس أي إجراءات جديدة لمكافحة الوباء.

وكان قد أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس تورهام، سعيهم مع دول العالم لتوفير معينات مواجهة كورونا. وأكد أن منظمة الصحة العالمية بتناشد المواطنيين بعدم استخدام عقاقير معينة دون اختبارات موثقة.

ومن جانب أخر قدمت منظمة الصحة العالمية، عدة نصائح للعاملين فى المجال الصحى والطبى، للاعتناء بأنفسهم خلال مواجهتهم تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

سيراليون

كورونا

وفيات كورونا

فيروس كورونا

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