سياسى تركى ينتقد تضليل أردوغان ودعوته الأتراك التبرع لمواجهة كورونا

كتب: أحمد جمعة

انتقد تونجاى أوزكان، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى عن ولاية أزمير ، فيديو الحملة الوطنية للتضامن التي بدأها رئيس حزب العدالة والتنمية طيب أردوغان بسبب تفشي الفيروس التاجي كورونا.

ونشر تونجاى تدوينة عبر حسابه على "تويتر" تدوينة تنتقد إطلاق أردوغان لتلك الحملة، مشيرا إلى تصريحات أردوغان التى زعم خلالها قدرة تركيا على إقراض صندوق النقد الدولى، مضيفا "الآن يطلبون المال من المواطنين على الحساب المصرف الدولى ...تركيا إلى أين ؟".

وقد قارن النائب التركى بين فيديو يتحدث فيه اردوغان عن وضع تركيا الذي يسمح لها باقراض صندوق النقد الدولي مع الفيديو الأخير لأردوغان وهو يطلب من المواطنين التبرع.