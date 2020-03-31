اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سوريا: جميع الأمراض الفيروسية ومن بينها كورونا مغطاة بالتأمين الصحي

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:00 ص
سوريا: جميع الأمراض الفيروسية ومن بينها كورونا مغطاة بالتأمين الصحي صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين المهندس سامر العش بسوريا، أن جميع الأمراض الفيروسية ومن بينها (فيروس كورونا المستجد) أو (كوفيد 19) مغطاة بالتأمين الصحي إذا كان الشخص المصاب مؤمناً عليه بموجب عقد تأمين صحي حيث تتكفل الشركة المؤمن لديها بجميع الإجراءات الطبية والعلاجية.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" أشار العش إلى أن قطاع التأمين السوري يضطلع بمسؤولياته الاجتماعية والصحية في هذه الفترة الحرجة والحساسة وهو ملتزم باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والعلاجية لحماية مؤمنيه من خطر هذا الفيروس الوبائي العالمي.

ولفت العش إلى أن هيئة الاشراف على التأمين تتابع بشكل مستمر تطورات هذا الوباء العالمي وآثاره على المستوى المحلي وهي مستعدة لتلقي كل المبادرات من كل فئات المجتمع الأهلي والخبراء والمهتمين ليصار إلى دراستها مع الجهات الحكومية المعنية.

 


سوريا

تامين

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نتنياهو يقود تل أبيب من فراش العزل الصحى.. رئيس وزراء إسرائيل وطاقمه فى الحجر المنزلى للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.. الوباء يصيب 4347 حالة.. وقلق الإسرائيليين يتزايد من احتمالات الفشل فى السيطرة على انتشاره

الإثنين، 30 مارس 2020 09:15 م

المالية: لا نستطيع وضع رقم دقيق لخسائر كورونا لأننا لا نعرف موعد انتهائه

الإثنين، 30 مارس 2020 09:11 م

سوريا تعلن تسجيل حالة وفاة ثانية من الإصابات العشر بفيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 09:05 م

ارتفاع هائل فى معدل الأخبار المفبركة والمزيفة عن كورونا على فيس بوك وتويتر

الإثنين، 30 مارس 2020 09:00 م

دراسة: الإصابة بفيروس كورونا دون أعراض تعنى "مناعة جسم" قوية

الإثنين، 30 مارس 2020 09:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فورد وجنرال إلكتريك يخططان لإنتاج 50 ألف جهاز تنفس فى 100 يوم.. اعرف التفاصيل

فورد وجنرال إلكتريك يخططان لإنتاج 50 ألف جهاز تنفس فى 100 يوم.. اعرف التفاصيل

مؤسس شركة "مخدات" فى مؤتمر ترامب: عودوا إلى الله واقرأوا الإنجيل

مؤسس شركة "مخدات" فى مؤتمر ترامب: عودوا إلى الله واقرأوا الإنجيل

ترامب فى مؤتمر كورونا: 83 مليون عدد سكان سيول.. والجارديان ترد: 9.7 فقط

ترامب فى مؤتمر كورونا: 83 مليون عدد سكان سيول.. والجارديان ترد: 9.7 فقط

طارق شوقى: نضع اللمسات الأخيرة لمنصة تعليمية ضخمة فى كل مدارس مصر

طارق شوقى: نضع اللمسات الأخيرة لمنصة تعليمية ضخمة فى كل مدارس مصر

البنك العقارى يعلن إصابة موظف بكورونا.. ويؤكد: إخلاء مقر العمل وتعقيمه

البنك العقارى يعلن إصابة موظف بكورونا.. ويؤكد: إخلاء مقر العمل وتعقيمه

فيديو.. وزير التعليم العالى: طورنا جهاز التنفس الصناعى الواحد ليخدم 6 مرضى

فيديو.. وزير التعليم العالى: طورنا جهاز التنفس الصناعى الواحد ليخدم 6 مرضى

طبيب مصرى بلندن: مصر سبقت بريطانيا بالإجراءات الاستباقية قبل تصاعد منحنى كورونا

طبيب مصرى بلندن: مصر سبقت بريطانيا بالإجراءات الاستباقية قبل تصاعد منحنى كورونا

التعليم تحذر أولياء الأمور من الاستعانة بمعلمى الدروس الخصوصية فى إعداد البحث

التعليم تحذر أولياء الأمور من الاستعانة بمعلمى الدروس الخصوصية فى إعداد البحث

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 47 إصابة بكورونا وارتفاع حالات الشفاء لـ150

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 47 إصابة بكورونا وارتفاع حالات الشفاء لـ150

الأمير ويليام يريد العودة للعمل كطيار إسعاف جوى لمواجهة كورونا.. اعرف القصة

الأمير ويليام يريد العودة للعمل كطيار إسعاف جوى لمواجهة كورونا.. اعرف القصة

وزير المالية: الأزمة الحالية الأسوأ.. ولم يرها العالم منذ 100 عام

وزير المالية: الأزمة الحالية الأسوأ.. ولم يرها العالم منذ 100 عام

ترامب: أجرينا اختبارات تشخيص كورونا على مليون أمريكى.. ونعيد تعقيم القناعات

ترامب: أجرينا اختبارات تشخيص كورونا على مليون أمريكى.. ونعيد تعقيم القناعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة