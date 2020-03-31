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سلطان عمان يصدر مرسوما بإصلاح منظومة إدارة الضرائب

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:16 م
سلطان عمان يصدر مرسوما بإصلاح منظومة إدارة الضرائب سلطان عمان هيثم بن طارق
رويترز

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أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء، بأن حاكم عمان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد أصدر مرسوما بإنشاء منظومة جديدة لإدارة الضرائب.

يذكر أن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، أدى القسم سلطانًا لعمان، يناير الماضى، حسبما أعلن مجلس الدفاع الوطني في سلطنة عمان، وذلك بعد فتح الرسالة التي أوصى بها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، بحضور مجلس العائلة وكبار قيادات الدولة من المدنيين والعسكريين.

ولد السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سنة 1954م، وكان يشغل منصب وزير التراث والثقافة بسلطنة عمان منذ مطلع الألفية الثالثة، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد، كما شغل من قبل منصب نائب وزير الخارجية، والأمين العام للوزارة، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية، ووزير مفوض، وكان لفترة المبعوث الخاص للسلطان قابوس.

وعُين خلال الفترة من (1983 – 1986) أول رئيس لاتحاد الكرة العُماني، وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010

 

 


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الضرائب

منظومة إدارة الضرائب

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