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سفير السعودية بالأمم المتحدة: رؤية المملكة 2030 تعزز تمكين المرأة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:27 م
سفير السعودية بالأمم المتحدة: رؤية المملكة 2030 تعزز تمكين المرأة عبد الله المعلمى سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة
إيمان حنا

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أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بمناسبة شهر المرأة العالمي، أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أولت اهتمامًا كبيراً لتمكين المرأة السعودية في جميع المجالات فجعلت الاحتفاء بالمرأة السعودية هو احتفاء بإنجازاتها وبصماتها في جميع الأنشطة والمجالات، ويعد هذا الشهر فرصة لتسليط الضوء على دور المرأة وإسهاماتها في المملكة، وخاصة أن المرأة السعودية أثبتت كفاءتها وتركت بصمة كبيرة في جميع مجالات التنمية في أبعادها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها. وفق بيان صحفى .

 

وأضاف المعلمي، أن المرأة السعودية تعد ركيزة أساسية في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فاليوم نرى المرأة السعودية تتبوأ مختلف المناصب وأضحت شريكاً للرجل في جميع المجالات وهي مساهم رئيسى في بناء الوطن.

 

كما أكد المعلمي، أن المرأة السعودية تحظى برعاية كبيرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ومن جميع قطاعات الدولة، حيث سنت المملكة مؤخراً العديد من القرارات الحاسمة والمهمة في سبيل تعزيز تمكين المرأة، فأصبحت المرأة اليوم مواطنة كاملة لها الحق في استخراج أوراقها الثبوتية من بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر بنفسها، وذللت العقبات في سبيل تنقلها وأعطيت حرية التنقل والسفر دون تصريح من ولي أمر ذكر، مما أسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 19.4% بنهاية عام 2017م إلى 23.2% بنهاية2019م.

وأضاف، أنه على الصعيد العملي حققت المرأة السعودية العديد من المكاسب المهمة، التي كان أبرزها تعيين أول سفيرة في تاريخ المملكة العربية السعودية وهي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، التي عينت سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن بمرتبة وزير، كما تم تعيين سمو الأميرة هيفاء آل مقرن مندوبة دائمة للمملكة لدى منظمة اليونيسكو في باريس.

 

وأشار في ختام كلمته إلى أن وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك يفخر بوجود عدد من السيدات والشابات السعوديات اللواتي يتفاوضن ويمثلن المملكة خير تمثيل في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات الرسمية في الأمم المتحدة، ويترأسن لجاناً وأقساماً وملفات هامة ورئيسة، وسيواصل الوفد جهوده في تمكين المرأة وتسليط الضوء على إنجازات المرأة السعودية في مختلف المحافل الدولية.


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الامم المتحدة

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