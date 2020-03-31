سفارة العراق: استئناف رحلات الجسر الجوى الاستثنائية لنقل عراقيين من مصر

كتب: أحمد جمعة

أقلعت ظهر اليوم الثلاثاء الرحلة الرابعة من رحلات الجسر الجوي الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية من مصر وعلى متنها ((212 )) مواطناً عراقيا، حيث أشاد سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي، بالتعاون والتنسيق المستمر مع السلطات المصرية، وسرعة إستجابتها لتسيير هذه الرحلات الجوية.

وأشار الدليمى، الى أنه تم التحضير أيضاً لتسيير رحلة جوية إستثنائية خامسة أخرى يوم الجمعة المقبل، موضحاً أن سفارة جمهورية العراق في القاهرة تواصل تلقّي طلبات الراغبين في العودة الى أرض الوطن، من الذين دخلوا الى مصر لغرض السياحة وكذلك ممن جاؤوا طلباً للعلاج.

وجاء ذلك في إطار تضافر الجهود الحثيثة بين كافة الجهات المصرية الرسمية ذات الصلة، وفي إطار التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات العراقية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة تفشي فيروس "كورونا المستجد"، والإستجابة لطلبات العراقيين بالخارج للعودة من الدول التي أعلنت تعليق الرحلات الجوية فيها.

وكانت السفارة العراقية بالقاهرة، إستناداً لموافقة لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020، قد أعلنت عزمها وبالتنسيق مع خلية الأزمة المشكّلة، في وزارة الخارجية العراقية وباقي الوزارت المعنية ومكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة، وتزامناً مع تداعيات أزمة فيروس كورونا الأخيرة، قد سَيّرَت ثلاث رحلات جوية إستثنائية الأسبوع الفائت، لعودة المواطنين العراقيين من المرضى والأفواج السياحية العالقين في جمهورية مصر العربية الى بغداد، بعد التعاون مع السلطات المصرية ذات الصلة.