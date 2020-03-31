اليوم السابع
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زحام فى سوق خضار بسوهاج رغم تحذيرات التجمع لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:41 م
زحام فى سوق خضار بسوهاج رغم تحذيرات التجمع لمواجهة كورونا سوق خضار - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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شهد سوق خضار بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج حالة من الازدحام بالمواطنين رغم قرار مجلس المدينة بمنع الزحام ، وهو ما يعد تحدى من المواطنين لكل القرارات الصادرة بشأن تخفيف التجمعات لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.
 
وذلك بالرغم من صدور قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.
 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، أكد في 26 مارس على ضرورة تخفيض عدد العاملين في الجهات الادارية الحكومية، لأقل عدد ممكن، لتخفيف الضغط على وسائل النقل والمواصلات، وكذا تقليل الاختلاط، كما وجه بأن يتم إعطاء إجازات مدفوعة الأجر، للموظفين والعاملين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى، لتقليل التنقلات والحركة.

وأوضح مدبولي أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً، الهدف منها الحد من التجمعات، ومنع الإختلاط، الأمر الذي يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر في الوقت ذاته حركة الإقتصاد بصورة كبيرة، خاصة في العمل بالمصانع، لافتاً إلى أن هذا الأمر ضروري جداً وتحرص عليه الحكومة بشدة، وأن ذات التعليمات تنطبق على مواقع الإنشاءات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المشروعات.

 

 


زحام

شوارع سوهاج

المعاشات

فيروس كورونا

كورونا

وقف الزحام

سوق خضار

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