روسيا تمدد صلاحية تأشيرات دخول الأجانب لمدة 90 يوما بسبب فيروس كورونا

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الثلاثاء، تمديد صلاحية تأشيرات الدخول للأجانب فى روسيا لمدة 90 يومًا، بغض النظر عن الغرض من زيارتهم، وذلك على خلفية فيروس كورونا المستجد، وقالت وزارة الداخلية الروسية لوكالة أنباء "سبوتنيك"، ردًا على سؤال بهذا الشأن: إن "المواطنين الأجانب الذين دخلوا البلاد بتأشيرات سيتم تمديدها لمدة تصل إلى 90 يومًا، بغض النظر عن الغرض من زيارتهم لروسيا".

وأضافت "فى حالة انتهاء التأشيرات الحالية، سيتم تمديد فترة الإقامة المؤقتة أيضًا مع إصدار لاحق لتأشيرات العبور لمغادرة روسيا".

وانتشر فيروس كورونا حتى الآن في 200 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3304 إصابات.

وكان المقر الروسى لعمليات مكافحة فيروس كورونا، أعلن أن نظام العزل الصحى سيستمر في العاصمة الروسية موسكو حتى الـ 14 من شهر أبريل المقبل.

وذكر المقر في بيان اليوم الاثنين : "وفقا لقرار عمدة موسكو، يجب الالتزام بنظام العزل الصحي حتى تاريخ 14 أبريل القادم".

وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين قد أعلن أمس الأحد عن تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم بغض النظر عن أعمارهم، لافتا إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة، وسيكون من الممكن مغادرة المنزل إلى أقرب صيدلية أو متجر أو للحصول على رعاية طبية طارئة فقط .

ودخلت العاصمة الروسية موسكو، أمس، الاثنين، فى نظام تطبيق العزل الذاتى للسكان داخل منازلهم بغض النظر عن أعمارهم،ولن يتم السماح لسكان موسكو بالخروح من منازلهم إلا فى حالات طلب المساعدة الطبية الطارئة، وفى حالة تعرض حياتهم للخطر، وسيكون مسموح لهم بالذهاب إلى العمل، أو إلى أقرب محل أغذية أو صيدلية، أو لتنزيه حيواناتهم الأليفة ولكن ليس لأبعد من 100 متر بالقرب من المنزل".