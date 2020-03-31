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رغم وجود 28 ألف سرير للعناية المركزة فى ألمانيا.. الخبراء يحذرون: الأسوأ لم يأت بعد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:10 م
رغم وجود 28 ألف سرير للعناية المركزة فى ألمانيا.. الخبراء يحذرون: الأسوأ لم يأت بعد
كتبت: هناء أبو العز

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قال لوثر فيلير، رئيس معهد روبرت كوخ الألمانى، إنه على الرغم من امتلاك ألمانيا أحد أقوى أنظمة الرعاية الصحية في العالم للتعامل مع  وباء كورونا، إلا أنه مع انتشار المرض علينا افتراض أن القدرات لن  تكون كافية، ولا يمكن استبعاد وجود عدد أكبر من المرضى من الأسرة التي تحتوي على أجهزة تنفس صناعية.

 

ويذكر فيلير وجود 28000 سرير للعناية المركزة، وفى الوقت الحالي، تقدر الجمعيات الطبية أن هناك بالكاد 1218 مريضًا في وحدة العناية المركزة لـ Covid-19 وأن 951 فقط يحتاجون إلى تنفس  صناعى، وهي بيانات تختلف باستمرار،  لكن الخبراء يحذرون، أن الأسوأ لم يأت بعد.

 

وقال فيلير فى تصريحات صحفية، إن التحذير سببه هو الزيادة المستمرة في الإصابات في أكثر دول الاتحاد الأوروبي اكتظاظا بالسكان، والتي مع ما يقرب من 64000 حالة مؤكدة هي خامس أكثر الدول إصابة في العالم.

و حذرت الرابطة الألمانية متعددة التخصصات للطب المكثف والطوارئ (DIVI) - "بالنظر إلى البيانات الحالية حول الوباء، من المحتمل أنه على الرغم من زيادة القدرات، لن يكون لدى ألمانيا قريبًا ما يكفي من موارد وحدة العناية المركزة لجميع المرضى.

 

وكجزء من التدابير للتعامل مع الوباء ، أطلقت DIVI مؤخرًا سجلًا عبر الإنترنت لتسهيل المراقبة التفصيلية لقدرات المستشفيات في كل دولة اتحادية ، وهي الأرقام التي تكشف أن الرعاية الصحية الألمانية لا تزال لديها قدرات واسعة للتفاعل مع جائحة.

 

ولمواجهة هذا الاحتمال ، يمكن للنظام الصحي إضافة 5000 سرير إضافي في وحدات العناية المركزة الخاصة به في غضون 24 ساعة إلى 28000 سرير نشط أعلن عنها وزير الصحة ، ينس سبان قبل بضعة أسابيع ، مقارنة بـ 7.842 سريرًا متاحًا في إسبانيا.

 

 


ألمانيا

كورونا

عناية مركزة

روبرت كوخ

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