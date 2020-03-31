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رئيس مدينة منوف: تطهير قرية "تتا" للوقاية من أخطار فيروس كورونا المستجد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 09:34 م
رئيس مدينة منوف: تطهير قرية "تتا" للوقاية من أخطار فيروس كورونا المستجد تطهير قرية تتا بمركز منوف محافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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قال المحاسب رجب النقيدى رئيس مجلس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية أنه فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بإتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتدابير الاحترازية على مستوى كافة المؤسسات الحكومية والميادين والمواقف العامة بنطاق القرية المذكورة وسائر الوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة، قامت اليوم لجنة من مجلس مدينة منوف ، بالاشتراك مع مديرية الصحة ومركز شرطة منوف، بحملة مكبرة للتطهير والتعقيم الكامل على مستوى مناطق السكنية بقرية تتا التابعة لمركز ومدينة منوف للوقاية من أخطار وباء عدوى فيروس كورونا المستجد.

 

وأكد رئيس مركز ومدينة منوف، أنه تم التنسيق مع فرق مكافحة عدوى الوباء وتم تطهير كافة شوارع القرية من خلال إستخدام كافة المطهرات والمواد الكحولية للتعقيم مداخل ومخارج القرية والممرات الجانبية المؤدية الى مساكن منازل القرية.

 

كما شدد رئيس مجلس ومركز ومدينة منوف بالضرورة إلتزام كافة المواطنين داخل بيوتهم لمدة أسبوعين على الأكثر كما وجه بالدفع بسيارات تحمل مكبرات الصوت للتوجية كافة مواطنى القرية بأهمية الإلتزام بمنازلهم للوقاية من أخطار "كورونا " وتأمين أرواح المواطنين.

 

وأشار رئيس مجلس المدينة إلى أنه سيتم تخصيص مواد كافية من المطهرات لتأمين كافة المناطق السكنية على مستوى الوحدات المحلية القروية على مستوى المركز والمدينة .

 

وكانت مجموعة من شباب قرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية قد أطلقت مبادرة بعنوان "دمليج أهم " بهدف المساهمة فى أعمال مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد ، وذلك عن طريق تطهير القرية بأكملها .

 

وقام هؤلاء الشباب بتوفير المواد المطهرة، ووضعها داخل أجهزة رش، وتم تطهير جميع شوارع القرية والعزب المجاورة والجهات الحكومية فى القرية بالمواد المطهرة للمرة الثانية على التوالى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بجانب القيام بأعمال تجميل ونظافة مداخل ومخارج القرية، التى تعتبر من أكبر قرى مركز منوف والتى يطلق عليها بلد العلم والعلماء ، نظرا لأنه بها أكبر نسبة تعليم على مستوى المحافظة منذ قديم الأزل .

 

شارك فى تنفيذ المبادرة المحاسب رجب النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف، والمهندس طارق أبو حطب نائب رئيس مركز ومدينة منوف، والمهندس محمد شعبان نائب رئيس مركز ومدينة منوف وتأتى هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد.

 

وطالب مجموعة الشباب كل قرى المحافظة ومحافظات الجمهورية بتعقيم قراهم ومدنهم وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى ظل بذل مجهزد كبير واضح من المسؤلين فى الدولة ولكى نستطيع بالمرور من تلك الأزمة إلى بر الأمان.


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