رئيس فنزويلا :حصلنا على مليون اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا من الصين

كتبت فاطمة شوقى

قال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو إن بلاده لديها مليون اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا ، الذى أصاب 135 شخص وتسبب فى ثلاث حالات وفاة، وفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية .

وأشار مادورو إلى أن هذه الاختبارات جاءت من الصين فى الساعات الأخيرة بفضل التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن الصين ارسلت مع الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا، قامت أيضا بارسال أجهزة تنفس وأجهزة تصوير مقطعى، بالإضافة إلى مجموعة من الأطباء المتخصصين.

وقالت نائبة الرئيس، ديلسى رودريجيز، إن أطباء متخصصين من الصين وصلوا إلى فنزويلا أمس الاثنين، ويتم اليوم عقد مؤتمرات لتغذيتنا بخبراتهم المعرفية وتطبيقها فى البلاد"، مشيرة إلى أن هناك 8 متخصصين فى المجال الوبائى، الذين كانوا فى الصين يقاتلون ضد فيروس كورونا، سيشرحون فى فنزويلا كيفية التعامل مع الفيروس ، ومن بينهم مدير مستشفى مقاطعة هانج زو فى الصين، والمتخصص فى طب الجهاز التنفسى.

وأعلنت الصين ، معارضتها الشديدة لأى محاولات لانتهاك سيادة فنزويلا، وفرض عقوبات أحادية وصفتها بـ "غير القانونية".

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على توجيه الولايات المتحدة اتهامات لرئيس فنزويلا "نيكولاس مادورو" وعدد من كبار مسؤوليه بجرائم متعلقة بالمخدرات، ورصدها مكافآت مقابل تيسير القبض عليهم.

وقالت يينغ إن "فنزويلا دولة مستقلة ذات سيادة. وعارضت الصين دائما أي قوى خارجية تنتهك سيادة فنزويلا وتتدخل في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة، وتعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب غير القانونية".

وأضافت "تحث الصين الولايات المتحدة على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا. وندعو جميع الأطراف إلى التركيز على صالح الشعب الفنزويلي والعمل معا للحفاظ على الاستقرار في فنزويلا والإقليم، وتعزيز الحل السلمي للمسألة الفنزويلية".