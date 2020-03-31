اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس فنزويلا :حصلنا على مليون اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا من الصين

الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:37 م
رئيس فنزويلا :حصلنا على مليون اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا من الصين وفد طبى صينى يصل فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو إن بلاده لديها مليون اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا ، الذى أصاب 135 شخص وتسبب فى ثلاث حالات وفاة، وفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية .

 

وأشار مادورو إلى أن هذه الاختبارات جاءت من الصين فى الساعات الأخيرة بفضل التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن الصين ارسلت مع الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا، قامت أيضا بارسال أجهزة تنفس وأجهزة تصوير مقطعى، بالإضافة إلى مجموعة من الأطباء المتخصصين.

 

 وقالت نائبة الرئيس، ديلسى رودريجيز، إن أطباء متخصصين من الصين وصلوا إلى فنزويلا أمس الاثنين، ويتم اليوم عقد مؤتمرات لتغذيتنا بخبراتهم المعرفية وتطبيقها فى البلاد"، مشيرة إلى أن هناك 8 متخصصين فى المجال الوبائى، الذين كانوا فى الصين يقاتلون ضد فيروس كورونا، سيشرحون فى فنزويلا كيفية التعامل مع الفيروس ، ومن بينهم مدير مستشفى مقاطعة هانج زو فى الصين، والمتخصص فى طب الجهاز التنفسى.

 

وأعلنت الصين ، معارضتها الشديدة لأى محاولات لانتهاك سيادة فنزويلا، وفرض عقوبات أحادية وصفتها بـ "غير القانونية".

 

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على توجيه الولايات المتحدة اتهامات لرئيس فنزويلا "نيكولاس مادورو" وعدد من كبار مسؤوليه بجرائم متعلقة بالمخدرات، ورصدها مكافآت مقابل تيسير القبض عليهم.

 

وقالت يينغ إن "فنزويلا دولة مستقلة ذات سيادة. وعارضت الصين دائما أي قوى خارجية تنتهك سيادة فنزويلا وتتدخل في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة، وتعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب غير القانونية".

 

وأضافت "تحث الصين الولايات المتحدة على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا. وندعو جميع الأطراف إلى التركيز على صالح الشعب الفنزويلي والعمل معا للحفاظ على الاستقرار في فنزويلا والإقليم، وتعزيز الحل السلمي للمسألة الفنزويلية".

 


الصين

فنزويلا

فيروس كورونا

اختبار كورونا

رئيس فنزويلا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لزيادة رواتب العاملين وإعفاءات الضريبة بدءا من يوليو

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لزيادة رواتب العاملين وإعفاءات الضريبة بدءا من يوليو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 31-3-2020 وعيار 24 بـ 192.67 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 31-3-2020 وعيار 24 بـ 192.67 ريال سعودى

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة