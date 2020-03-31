رئيس شركة مياه الأقصر يناشد الأهالى ضرورة شحن عدادات الكارت قبل 2 أبريل المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

ناشد اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، كافة عملاء عدادات الكارت ضرورة الوجه لإعادة شحن العدادات بأي مبلغ كان، حتى يتمكن العميل من أخذ خطة الإجازات الجديدة لكى يتجنب انقطاع خدمة المياه طوال شهر أبريل المقبل، وذلك فى إطار الأوضاع التي تمر بها البلاد حالياً، وحرصاً من الشركة على تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء وحفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين في جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف رئيس شركة مياه الأقصر - فى بيان صحفى - أن مراكز الشحن سيتم إغلاقها لمدة شهر بداية من الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 2 أبريل المقبل، وذلك حتى يوم السبت الموافق 2 مايو 2020، لذا تهيب الشركة بالعملاء العداد مسبق الدفع التوجه إلى مراكز الشحن إلى موعد أقصاه الخميس 2 أبريل 2020، وإلا فلن يتمكن العميل من إعادة الشحن بعد هذا الموعد، وللعلم سوف يستمر العداد في تسجيل القراءات (قيمة وكمية المياه المستهلكة) على أن تتم محاسبة العميل عليها بعد إعادة فتح مراكز الشحن.

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر أنه وفق تعليمات اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه تمت مواصلة العمل فى توفير وسائل الأمان والمطهرات وأدوات التعقيم للعاملين الأكثر عرضة للتعامل مع المواطنين خاصة المحصلين، بما يضمن سلامتهم وسلامة المواطنين وذلك لضمان الاستقرار المؤسسي وتوصيل الخدمة للمواطنين، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلن اللواء مهندس محمد يحيى كمال، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الأقصر، أنه قامت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وقطاع المعامل بتجهيز وتعبئة وتوزيع عبوات من مادة الكحول الإيثيلى، وذلك لتوزيعها على إدارات الشركة المختلفة والقطاع التجارى ومراكز خدمة العملاء بجميع الإدارات بالمحافظة.