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رئيس جامعة حلوان يجتمع أون لاين مع اللجنة العليا للبرامج الجديدة لمتابعة التعليم عن بعد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:55 ص
رئيس جامعة حلوان يجتمع أون لاين مع اللجنة العليا للبرامج الجديدة لمتابعة التعليم عن بعد رئيس جامعة حلوان يجتمع اون لاين مع اللجنة العليا للبرامج الجديدة لمتابعة التعليم عن بعد
كتب محمد صبحى

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اجتمعت اليوم اللجنة العليا للبرامج الجديدة بجامعة حلوان بالفيديو برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وعضوية الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة والدكتور محمد النشار مستشار الجامعة للبرامج الجديدة والدكتور ياسر جادالله مقرر اللجنة العليا للبرامج الجديدة وعدد كبير من عمداء الكليات التى وصل عدد البرامج الجديدة بها إلى 64 برنامج نوعى وفريد

 

وعقد الإجتماع على مدار ساعتين ونوه خلاله الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على أهمية نشر ثقافة تخفيض التجمعات فى ظل توافر التكنولوجيا الرقمية التى تتيح التواصل بين الجميع فى ظل الظروف الطارئة الحالية لاتمام التواصل الإنسانى وتفعيل الاجتماعات بصورة أكثر أمانًا.

 

وأوضح الدكتور ماجد نجم فى بيان صادر عن الجامعة منذ قليل، أن تجربة هذا الاجتماع كانت متميزة وجاءت المناقشات مثمرة وقوية صوب تحديد ضوابط التعامل العلمى مع أزمة كورونا وتذليل كافة العقبات أمام الدارسين للحصول على الخدمة التعليمية المناسبة لهم.

 

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى دخول أحدث برنامج جديد فى علوم التمريض لخريجى الجامعات المختلفة إلى حيز التنفيذ، وأن الجامعة تفعل الإرشاد الأكاديمى للدارسين عن بعد لمساعدة الدارسين، فى ظل موافقة المجلس على بعض المنح الجزئية للدارسين لتشجيع المتميزين منهم.

 

وناقش الإجتماع عدد من الموضوعات الهامة من أهمها انضمام كلية التمريض بالجامعة ببرنامج جديد تحت عنوان"البرنامج المكثف" وذلك بعد صدور القرار الوزارى الخاص به ويمكن البرنامج الطلاب الملتحقين به من الحصول على الدرجة الثانية فى بكالوريوس علوم التمريض من خريجى الكليات الأخرى.

 

كما استعرض الإجتماع سبل وآليات التعليم عن بعد بالبرامج الجديدة والقواعد المنظمة للعمل والتواصل مع الطلاب الملتحقين بالبرنامج لضمان تحقيق أقصى استفادة وتحقيق متطلباتهم من البرنامج الذى يتم تدريسه، بالإضافة إلى التعرف على مدى فاعلية طرق التواصل مع الطلاب وسبل تحسينها، وما حققته الجامعة من تقدم فى هذا الشأن فى إطار سياسة الجامعة للتحول الرقمي

 
 

رئيس جامعة حلوان يجتمع اون لاين مع اللجنة العليا للبرامج الجديدة لمتابعة التعليم عن بعد (1)
رئيس جامعة حلوان يجتمع اون لاين مع اللجنة العليا للبرامج الجديدة لمتابعة التعليم عن بعد (1)

رئيس جامعة حلوان يجتمع اون لاين مع اللجنة العليا للبرامج الجديدة لمتابعة التعليم عن بعد (2)
رئيس جامعة حلوان يجتمع اون لاين مع اللجنة العليا للبرامج الجديدة لمتابعة التعليم عن بعد (2)


 

 


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