رئيس جامعة بنى سويف: تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اجتماع مجلس الجامعة رقم 181 عبر الفيديو كونفرانس، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد.

واستهل الدكتور منصور الجلسة بتثمين قرارات الدولة المصرية التي اتخذتها لصالح المواطنين وكافة الجهود التى تبذلها.

وتابع رئيس الجامعة معدل رفع المواد الإلكترونية عبر الموقع ومعدل تواصل الطلاب مع الأساتذة، موضحا التزام الجامعة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، بضم درجات امتحانات "الميد تيرم" لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثانى، والاستمرار فى تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة، وتأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى على ألا تنعقد قبل السبت 30/5/2020 وفقاً لمستجدات الأمور وذلك التزاما بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بتاريخ 21 مارس 2020.

وأكد رئيس الجامعة إنجاز خطة الطوارئ التي أعدتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا وذلك بتعقيم المنشآت والمباني داخل الجامعة بشكل مستمر، كما ناقش المجلس كافة الأعمال المتضمنة ببنود المجلس.

من ناحية أخرى أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف استمرار الجامعة في تطهير وتعقيم المنشآت وذلك انطلاقا من دور الجامعة ومسئوليتها تجاه المجتمع.

وفي ضوء خطة الجامعة الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ، أطلقت صباح اليوم الجامعة حملتها لاستكمال تعقيم المنشآت بمحافظة ببنى سويف.

وأكد رئيس الجامعة أن الحملات تأتى استمرارا لدور الجامعة في تقديم كافة اوجه الدعم داخل محافظة بنى سويف، لافتا الجامعة لا تدخر جهداً فى دعم المجتمع السويفى حرصاً على سلامة المواطنين، كما أشاد بالتعاون والتنسيق المستمر بين كافة قطاعات المحافظة لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة الفيروس.

وشملت عمليات التعقيم جمعية الشابات المسلمات ومحطة رفع مياة الصرف الصحى بميدان مولد النبى وبعض المحلات المتواجدة بالمنطقة.