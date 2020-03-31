اليوم السابع
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رئيس جامعة بنى سويف: تصنيع 20 ألف ماسك للأطقم الطبية والعاملين لمواجهة "كورونا"

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:34 م
رئيس جامعة بنى سويف: تصنيع 20 ألف ماسك للأطقم الطبية والعاملين لمواجهة "كورونا" الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن بدء كلية التعليم الصناعى تصنيع ما يقرب من 20 ألف ماسك طبي للأطقم الطبية وللعاملين وفقا للمعايير والمواصفات الطبية العالمية كمشاركة مجتمعية من الجامعة لتأمين والحفاظ على الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى الجامعى وذلك في إطار محاربة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الجامعة رقم 181 عبر الفيديو كونفرانس، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد.

وأكد الدكتور منصور أن الجامعة حريصة كل الحرص على توفير كافة الدعم لأبنائها بالمستشفى الجامعى لجهدهم الكبير فى مواجهة فيروس كورونا وللعاملين أيضاً داخل الجامعة حفاظاً على حياتهم.

وترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اجتماع مجلس الجامعة رقم 181 عبر الفيديو كونفرانس، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد.

واستهل الدكتور منصور الجلسة بتثمين قرارات الدولة المصرية التي اتخذتها لصالح المواطنين وكافة الجهود التى تبذلها.

وتابع رئيس الجامعة معدل رفع المواد الاليكترونية عبر الموقع ومعدل تواصل الطلاب مع الأساتذة. موضحا التزام الجامعة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، بضم درجات امتحانات "الميد تيرم" لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثانى، والاستمرار فى تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة، وتأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى على ألا تنعقد قبل السبت 30/5/2020 وفقاً لمستجدات الأمور وذلك التزاما بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بتاريخ 21 مارس 2020.

وأكد على إنجاز خطة الطوارئ التي أعدتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا وذلك بتعقيم المنشآت والمباني داخل الجامعة بشكل مستمر.

 

 

 


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