اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:30 ص
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رئيس جامعة بنها: نقدم كافة الدعم للعمالة غير المنتظمة تكاتفا مع الدولة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:00 ص
رئيس جامعة بنها: نقدم كافة الدعم للعمالة غير المنتظمة تكاتفا مع الدولة الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية - نيفين طه

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قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن جامعة بنها ليس لديها عمالة غير منتظمة وكل العاملين بالجامعة مؤمن عليهم ، وأيضا عمال النظافة جزء منهم موظفون بالجامعة كخدمات معاون وآخرين يتبعون شركات النظافة الخاصة المتعاقدة مع الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن العاملين وأصحاب الكافتيريات الموجودة بالجامعة ليس له علاقه بالجامعة وتم التأجير لهم بنظام المزاد ،بعد انفاق بين جامعه بنها وإحدى الجهات علي تولي تلك الأمر.
 
وأشار  إلي أن الجامعة تولي اهتماما كبير بخدمة  المجتمع، حيث يحضر كل من نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب ونائب رئيس الجامعه لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمجلس المجلس التنفيذى لمحافظة القليوبية، للإطلاع علي كافة أمور المحافظة وتوجية كافة الدعم لجميع القطاعات سواء علي المستوي الطبي ويشارك به أطباء مستشفي بنها الجامعي أو المستوي التعليمي والخدمى بتعاون مع أساتذة الكليات بكافة التخصصات.
 
وأضاف "السعيد" أن الجامعة مؤسسة خدمية تقدم الأرشاد والتوعية المعنوية وأننا جاهزون لتقديم الدعم الكامل المعنوى  للعمالة الغير منتظمة  وان هناك دور فعال يجب أن يتخذ رجال العمال للوقوف بجوار تلك العمالة خلال تلك المرحلة حتي الخروج منها تكاتفا مع أجهزة الدولة التي تبذل قصاري جهدها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والتصدى ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان قد أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الجامعة استمرار رفع حالة الطوارئ واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعا موسعا بحضور نواب رئيس الجامعة والقيادات الإدارية وادارة الأزمات والكوارث وتوزيع مهام العمل.

وأشار "السعيد"، إلى أنه تم تكوين ثلاث مجموعات عمل المجموعة الأولى برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمسئولة عن العملية التعليمية وتنفيذ خطة التعليم عن بُعد، والثانية برئاسة الدكتورة راندا مصطفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتتولى مهام التطهير والتعقيم لجميع كليات الجامعة والمدن الجامعية وادارة الجامعة أما المجموعة الثالثة، فهى برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمسئولة عن توزيع اجهزة المسح الحرارى والتى تحدد درجة حرارة المترددين على كليات الجامعة ومستشفياتها من طلاب واعضاء هيئة تدريس وعاملين.

 
 

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