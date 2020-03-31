رئيس جامعة بنها: نقدم كافة الدعم للعمالة غير المنتظمة تكاتفا مع الدولة

قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن جامعة بنها ليس لديها عمالة غير منتظمة وكل العاملين بالجامعة مؤمن عليهم ، وأيضا عمال النظافة جزء منهم موظفون بالجامعة كخدمات معاون وآخرين يتبعون شركات النظافة الخاصة المتعاقدة مع الجامعة.
وكان قد أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الجامعة استمرار رفع حالة الطوارئ واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعا موسعا بحضور نواب رئيس الجامعة والقيادات الإدارية وادارة الأزمات والكوارث وتوزيع مهام العمل.
وأشار "السعيد"، إلى أنه تم تكوين ثلاث مجموعات عمل المجموعة الأولى برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمسئولة عن العملية التعليمية وتنفيذ خطة التعليم عن بُعد، والثانية برئاسة الدكتورة راندا مصطفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتتولى مهام التطهير والتعقيم لجميع كليات الجامعة والمدن الجامعية وادارة الجامعة أما المجموعة الثالثة، فهى برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمسئولة عن توزيع اجهزة المسح الحرارى والتى تحدد درجة حرارة المترددين على كليات الجامعة ومستشفياتها من طلاب واعضاء هيئة تدريس وعاملين.
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