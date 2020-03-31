رئيس جامعة المنوفية يعقد جلسة مجلس الجامعة عبر الفيديو كنفرانس

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، جلسة مجلس الجامعة لشهر مارس 2020 عبر الفيديو كنفرانس عن طريق المنصات الإجتماعات الإلكترونية ، نظرا للظروف الراهنة التى تستدعى عدم وجود تجمعات للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد .

استهل مبارك الجلسة بتقديم الشكر والتقدير لما تقوم به القيادة السياسية والحكومة من مجهودات كبيرة لمواجهة الأزمة الطارئة التى تسيطر على دول العالم ، وإعلان حالة الاستعداد والطوارىء القصوى ، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة انتشار العدوى وحماية أرواح المواطنين .



كما وجه رئيس الجامعة الشكر لجيش مصر الأبيض من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وعاملين بالقطاعات الطبية ، وتفانيهم فى تأدية عملهم ووقوفهم كخط الدفاع الأول أمام الأزمة دون تردد برغم مخاطر تعرضهم للعدوى ، لهم كل التقدير والعرفان، متمنيا لهم السلامة والخروج من الأزمة وأن يحفظ الله مصر آمنة.



كما وجه مبارك ، الشكر الخاص للقطاع الطبى بجامعة المنوفية، والدور الذى تقوم به المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومى الإدارة الطبية وتنفيذ الخطة ، التى تم الاتفاق عليها من قبل اللجنة التى شكلت برئاسة رئيس الجامعة لإدارة الأزمة، ووضع الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا الإجراءات الإحترازية والوقائية التى اتخذتها المستشفيات الجامعية والمعهد لمحاربة انتشار العدوى.



وأشاد رئيس الجامعة بموقع العيادة الإلكترونية الذى صممته المستشفيات الجامعية والذى لاقى انتشارا كبيرا ويتم التواصل عليه مع المرضى عن طريق الانترنت والهاتف وتشخيص الحالات وتقديم العلاج وتحويل الحالات التى تستدعى إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، موجها الشكر للدكتور محمود قوره عميد الطب ولفريق العمل من الأطباء المتخصصين الذين يتواصلون مع المرضى وتواجدهم على مدار الساعة .



كما أشار رئيس الجامعة إلى تجهيز مبنى معهد الكبد القومى وإمداده بكافة الاحتياجات من الأجهزة الطبية ووسائل الحماية فى حالة احتياجه للعزل الصحى، ورفع تقرير للجهات المعنية عن تجهيز المبنى وعن إمكانيات الجامعة ومنشآتها والمدن الجامعية استعدادا لأى طوارىء.



وعرض رئيس الجامعة مساهمة كلية الإقتصاد المنزلى فى هذه الأزمة وتصميم كمامات وعمل مطهرات مطابقة للمواصفات الصحية لتلبية احتياجات الجامعة والمجتمع المحيط وسيتم توفيرها بكميات كبيرة موجها الشكر للدكتور شريف صبرى عميد الكلية ولفريق العمل لمجهوداتهم فى هذا الشأن.



كما طالب رئيس الجامعة جميع الكليات بتقديم كل سبل التعاون لمواجهة الأزمة وتقديم أفكار مختلفة كل فى تخصصه ومناقشتها وتطبيقها لإدارة الأزمة.