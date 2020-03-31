اليوم السابع
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رئيس الوزراء يتابع مؤشرات التعداد الاقتصادى الخامس

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:35 م
رئيس الوزراء يتابع مؤشرات التعداد الاقتصادى الخامس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء إجتماعا بشأن مؤشرات التعداد الاقتصادى الخامس بحضور عدد من الوزراءوالجهات المعنية 
 
وكان رئيس الوزراء قد عقد إجتماعا مع نيفين القباج، وزير ةالتضامن الاجتماعي، لمتابعة الإجراءات المتخذة لتيسيرإجراءات الصرف لأصحاب المعاشات، ومنع التكدس في منافذ الصرف.
 
وأوضحت الوزيرة، أنها وافقت على الخطة المقدمة من رؤساء صناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة التكدسات اثناءصرف المعاشات الخاصة بشهر ابريل .
 
وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات في مكاتب هيئةالتأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالي 4350 منفذا ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ATM والتي يصلعددها الى 10 آلاف ماكينة صرف وتم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوالالأسبوع الأول من شهر ابريل .
 
وأشارت الوزيرة، إلى أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرفسيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام " الأربعاءوالخميس والسبت" الموافق  ( 1-2-4) من شهر ابريل ، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيهويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام " الاحد والاثنين والثلاثاء " الموافق ( 5-6-7) من شهر ابريل .
 
 أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريباًفسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و 9ابريل واعتبارًا من يوم الاحد 12 ابريل،  ويكون الصرف متاحا لكل من لم يقم بصرف معاشه ،ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفتراتاللاحقة .
 
 
 
 

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