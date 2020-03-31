رئيس الأركان الجزائرى بالنيابة يصدر تعليمات للوقاية من كورونا فى صفوف الجيش

أ.ش.أ

أصدر اللواء السعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجزائرى بالنيابة، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته للناحية العسكرية الأولى بولاية البليدة، جملة من التوجيهات والتعليمات حول إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا في صفوف الجيش واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على جاهزية الوحدات والقوات في أعلى مستوياتها.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، فإن شنقريحة ترأس اجتماعا ضم قيادة وكوادر الناحية العسكرية الأولى وقادة القطاعات العسكرية ومسؤولي المصالح الأمنية، حيث استمع في البداية إلى عرض قائد الناحية العسكرية الأولى، والذى تضمن مختلف الإجراءات المتخذة، تنفيذا لتعليمات القيادة العليا، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة على مستوى ولاية البليدة، ليستمع بعده لعروض قادة القطاعات العسكرية ومختلف أجهزة.

وقال البيان إن اللواء شنقريحة أصدر خلال الاجتماع عددا من التوجيهات والتعليمات تمحورت حول إجراءات الوقاية من انتشار هذا الوباء في صفوف الجيش واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على جاهزية الوحدات والقوات في أعلى مستوياتها"، كما تفقد اللواء شنقريحة الفوج 52 الطبي بالبويرة، واطلع على آخر الاستعدادات والتحضيرات التي تقوم بها كافة قوات الفوج، تحسبا للتدخل في أي وقت، لدعم المنظومة الصحية الوطنية في هذا الظرف الصحي الاستثنائي.

كما اطلع رئيس الأركان الجزائري بالنيابة على مختلف التجهيزات الحديثة والوسائل الطبية التي يحوزها الفوج، على غرار المستشفى الميداني، القادر على التكفل بعدد كبير من المصابين في حال تطلب الوضع ذلك.