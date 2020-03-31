رئيسة المفوضية الأوروبية: احذروا من الأخبار المزيفة عن كورونا

كتبت: هناء أبو العز

غردت فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر"، منتقدة الأخبار المزيفة والغير صحيحة التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، ويستجيب إليها المواطنين، بما يؤثر سلبًا على محاولات الحد من تفشى وباء كورونا.

وقالت فون دير لاين،: "الأخبار المزيفة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق حاليًا بسلامة الأرواح"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبى حاليًا يعمل مع منصات على الإنترنت لوقف أولئك الذين يسعون إلى الاستفادة من الأزمة أو استغلالها.

وأضافت ديرلاين: "تحقق من مصادرك، وثق في المهنيين والخبراء الصحيين، معًا ، لنقم بضبط الرقم القياسي".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه من الأهمية القصوى ألا تكون تدابير الطوارئ على حساب مبادئنا وقيمنا الأساسية، ولا يمكن للديمقراطية أن تعمل بدون إعلام حر ومستقل، مشيرة إلى إن احترام حرية التعبير واليقين القانوني أمران أساسيان في هذه الأوقات المجهولة.

ولفتت إلى أن المفوضية سترصد عن كثب، بروح من التعاون، تطبيق تدابير الطوارئ في جميع الدول الأعضاء، قائلة: نحن جميعا بحاجة للعمل معا للسيطرة على هذه الأزمة، وفي هذا الطريق ، سوف نتمسك بقيمنا الأوروبية وحقوق الإنسان. هذا ما نحن عليه وما نمثله.