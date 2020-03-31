رئاسة مركز أبو كبير شرقية مستمرة فى تطهير وتعقيم المدينة والقرى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بتطهير قرى المركز تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتوجيهات المهندس وجيه صدقى رئيس مركز ومدينة أبو كبير، وجارى أعمال الرش والتطهير داخل نطاق مدينة أبوكبير أثناء فترة فرض الحظر وبإشراف المهندس جودت محمد عبدالحليم نائب رئيس المركز، والمهندس أحمد حامد عطا سكرتير عام مركز ومدينة أبوكبير، وذلك تطبيقاً لحزمة الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة خطر إنتشار فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية، الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها، حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.