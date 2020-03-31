دمعة عيني نزلت.. هكذا أثر ترديد النشيد الإماراتي في الشيخ محمد بن زايد

كتب آسر أحمد

أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي الإماراتية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفيديوهات المواطنين المتواجدين في دولة الإمارات أثناء ترديدهم للنشيد الوطني الإماراتي على خلفية الأزمة الصحية التي يعاني منها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ولي عهد أبو ظبي في مقطع فيديو له نشرته صحيفة الإمارات اليوم: "أنا سمعت كتير من المقيمين في السوشيال ميديا يغنون النشيد الوطني، وأريد اعترف للجميع، والله يا أهلى لما سمعتكم تغنون النشيد الوطني الإماراتي دمعة عيني نزلت، الله يخفظكم ويحفظ البلاد إلى انتو منها ومخلصين لها، وإن شاء الله نعدي هذه المرحلة، ابقوا سالمين غانمين موفقين من رب المولي".

وكان ولي عهد أبو ظبي، قد نشر عدة تغريدات أمس قائلاً :"في هذا الأزمة.. نفخر بمواقف المواطنين والمقيمين، ولنا الشرف بخدمتهم.. ونعتز بأخوتنا المقيمين الذين نسعد بهم على أرضنا.. قمة الوفاء حين نراهم يرددون النشيد الوطني الإماراتي في هذا الوقت الصعب.. نحن محظوظون بالجميع في وطننا. وبمشيئة الله سنتجاوز معا هذه المرحلة".



بن زايد



محمد بن زايد

وأضاف قائلاً: "نعيش مع العالم كله، مرحلة تحد صعبة.. وأقول للفرق الوطنية: عليكم مسؤولية وطنية تاريخية، والقيادة تتابع بتقدير وعرفان جهودكم في الميدان.. وكلنا ثقة أنها ستثمر بعون الله نصرا في هذه المعركة، ما تقومون به سيظل محفورًا في ذاكرة الوطن".

وأوضح قائلاً: "تابعت خلال لقاء مرئي مع المسؤولين مستجدات الجهود الوطنية لمكافحة " فيروس كورونا".. الإمارات، بفضل الله، لديها القدرة والمرونة للتعامل مع مختلف الظروف..خالص الشكر للجهات وكوادرها الذين يحافظون على سمعة دولة الإمارات وكرامتها وصحتها واقتصادها وتعليمها وأمنها ومستقبلها".

وأشار قائلاً: "تلقيت اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء سريلانكا الصديقة ماهيندا راجابكسا، وبحثت معه العلاقات الثنائية ورغبة البلدين في تعزيزها وتطويرها إضافة الى التحدي الذي يشهده العالم جراء انتشار فيروس " كورونا " وسبل مواجهته".