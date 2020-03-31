خدمات صحية جديدة بمستشفى نخل بوسط سيناء لخدمة المواطنين

شمال سيناء - محمد حسين

اعلن مجلس مدينة نخل بشمال سيناء فى بيان له اضافة خدمات جديدة لخدمة المرضى بوسط سيناء بتشغيل وحدة الغسيل الكلوى اليوم رسميا بمستشفى نخل المركزى .

وتم تشغيل الوحدة وافتتاحها رسميا بحضور سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل، وبشير سلطان نائب رئيس المدينه، وخليل على خليل سكرتير المجلس، والدكتور مصطفى أمين مدير الادارة الصحية، والدكتور بلال أغا مدير مستشفى نخل المركزى.

واوضح البيان انه تم تشغيل وحدة الغسيل الكلوى وأستقبال اول حاله فى إطار التطوير المستمر الذى تحرص إدارة المستشفى على تحقيقه سعياً منها لتقديم خدمة ذات جودة عالية فى كل التخصصات ووحدة غسيل الكلى بالمستشفى ذات طابع خاص وتتميز بتوفير أعلى مستوى من الخصوصية والراحة للمريض أثناء تلقيه العلاج.

وقال رئيس مدينة نخل ان المسشتفى تحرص على توفير كافة مقومات النجاح فى هذه الوحدة من خلال بيئة صحية متكاملة بها مزيج من الرعاية الصحية والترفيه عن المرضى أثناء الغسيل الكلوي.

وأوضح تم تجهيز الوحدة بإعدادات المحاليل الطبية والفلاتر الخاصة بالغسيل ذو كفاءة عاليه، هذا بالإضافة إلى التقنيات المساعدة للمريض باستغلال وقته فى هذه الفترة وتم تزويد جميع كراسى الغسيل بأجهزة تلفاز (DVD) .

وجاء فى بيان مجلس مدينة نخل انه تم توفير خصوصية أعلى للمريض ويتم الإشراف عليه من خلال ممرضة خاصة به، واستقطاب نخبة من الكفاءات المدربة فى جهاز التمريض ويعتبرو من ذوى خبرة واسعة فى هذا المجال وتدريبهن على كيفية التعامل مع مرضى الغسيل والاستفادة من تلك الأجهزة الحديثة، ووحدة الغسيل الكلوى بمستشفى نخل تتميز بتوفيرها لنظام اتصال من داخل الغرفة، ويتم متابعة المريض من قبل أخصائية متخصصة ذات خبرة عالية فى تغذية مرضى الفشل الكلوى وتقدم له نصائح وإرشادات متميزة من خلال نظام غذائى خاص .

وسبق وكشف اليوم سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل بشمال سيناء، انه يجرى التخطيط تطوير قلعه نخل التاريخية.

وتعتبر قلعة نخل احدى اهم المزارات السياحية بوسط سيناء، وكانت مقرا لإدارة شبه جزيرة سيناء بشمالها وجنوبها فى الماضى .

وقال رئيس مركز ومدينة نخل، انه تفقد مقر اثار القلعة يرافقه خليل على خليل سكرتير المجلس حيث من المقرر أن يتم تطوير قلعه نخل حتى تكون مزارا سياحيا، لافتا انه كان لابد من تطوير هذة القلعه منذ فترة.

واوضح بيان لمجلس مدينة نخل ان قلعة نخل تتميز بموقعها الاستراتيجى على المناطق المحيطة من كل الاتجاهات وقد جددها السلطان أحمد الثالث سنة (١١١٧ه‍-١٧٠٥م) فى العصر العثماني.



