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خبير الأوبئة الأمريكى فوتشى: من المحتمل تفشى كورونا مرة أخرى فى الخريف

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:13 ص
خبير الأوبئة الأمريكى فوتشى: من المحتمل تفشى كورونا مرة أخرى فى الخريف ترامب وفوتشى
كتبت رباب فتحى

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قال الدكتور أنتوني فوتشى، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، للصحفيين يوم الاثنين، إنه من المحتمل أن يكون هناك تفشي آخر لفيروس كورونا في الخريف.

قال فوتشى، وهو عضو رئيسي في فريق مكافحة الفيروسات التاجية في البيت الأبيض، "في الواقع، أتوقع أن يحدث ذلك بالفعل".

وقال من جانبه، الرئيس ترامب إنه يأمل "عدم حدوث ذلك" عندما سئل عن تفشي المرض مرة أخرى.

قال ترامب، إن الإدارة كانت مستعدة في حالة عودة الفيروس بعد فترة من التلاشي خلال الصيف، بعد إجراءات الإبعاد الاجتماعي.

ردد فوتشى هذا الشعور، قائلاً إذا عاد الفيروس "في الخريف، فستكون لعبة كرة مختلفة تمامًا".

وقال إن الاختلافات ستشمل قدرة اختبار أكبر في بداية تفشي المرض وكذلك تتبع أفضل للاتصال عندما يصاب الأفراد بالمرض.

وقال فوتشى إن قدرات الإدارة ستكون "أفضل من حيث الحجم".

وأشار فوتشى "لدينا لقاح يسير على الطريق الصحيح" للتطوير على جدول زمني سريع.


ترامب

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وباء كورونا

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تفشى كورونا

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