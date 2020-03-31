اليوم السابع
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حملة تطهير وتعقيم المواقع الأثرية بأسوان ضد فيروس كورونا.. صور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:47 ص
حملة تطهير وتعقيم المواقع الأثرية بأسوان ضد فيروس كورونا.. صور تطهير وتعقيم المواقع الأثرية بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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نظمت أمانة الفنون والثقافة والرياضة بحزب مستقبل وطن فى محافظة أسوان حملة لتطهير المواقع الأثرية والتاريخية فى مدينة أسوان ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك انطلاقا من دور الحزب فى حماية العاملين والمترددين على المناطق الأثرية المختلفة ، وبتوجيهات من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتعليمات المهندس اشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وبرعاية  النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بمحافظة أسوان.

وقالت إيرينى وديع، أمينة أمانة الفنون والثقافة والرياضة بحزب مستقبل وطن بأسوان، إن الحملة تضمنت عمليات رش وتعقيم وتطهير ضد فيروس كورونا لجميع المواقع الأثرية والتاريخية فى مدينة أسوان وكذلك المبنى الإدارى للإدارة العامة لآثار أسوان والنوبة.

 وأوضحت فى بيان صحفى، بأن الحملة بدأت بتعقيم منطقة المسلة الناقصة ثم منطقة المقابر الفاطمية يليها المبنى الإدارى لمنطقة الآثار ثم معابد فيلة الأربعة وتعقيم كافة المخازن التابعة للمنطقة الأثرية وذلك بمشاركة قوية من شباب الحزب الحريصين على الحفاظ حماية الإرث التاريخى والحضارى بأسوان.

وعلى صعيد متصل، واصلت أمانة حزب مستقبل وطن فى كوم أمبو بقيادة خالد رضوان امين الحزب بكوم أمبو حملة لتطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية ودور العبادة والمحلات والشوارع العامة لليوم الثالث عشر على التوالى، الحملة تطهير البنك الزراعى المصرى بكوم أمبو وإدارة التضامن الاجتماعى وعددا كبيرا من سيارات الأجرة الموجودة بموقف كوم امبو ونصر النوبة وسيارات الشرطة وبعض "التكاتك" والشوارع العامة وذلك بالتعاون مع الإدارة الصحية وإدارة الملاريا فى أسوان.

كما قامت أمانه المرأة بمحافظة أسوان بقيادة الدكتورة فاطمة حسام الدين أمينة المرأة بتعقيم عدد من المصالح الحكومية ودور العبادة والمدارس وعدد كبير من المحال التجارية علاوة على تقديم التوعية اللازمة للمواطنين بطرق الوقاية وحماية أنفسهم وذويهم من الإصابة بهذا الفيروس.

 

تطهير وتعقيم المواقع الأثرية بأسوان (1)
تطهير وتعقيم المواقع الأثرية بأسوان

 

تطهير وتعقيم المواقع الأثرية بأسوان (2)
تطهير وتعقيم المواقع الأثرية بأسوان

 

 

تطهير وتعقيم المواقع الأثرية بأسوان (3)
تطهير وتعقيم المواقع الأثرية بأسوان
 
تطهير وتعقيم المواقع الأثرية بأسوان (4)
تطهير وتعقيم المواقع الأثرية بأسوان

 

 

تطهير وتعقيم المواقع الأثرية بأسوان (5)
تطهير وتعقيم المواقع الأثرية بأسوان

 


 


كورونا

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