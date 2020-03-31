اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حملة "إعمار اليمن" لمعالجة آثار كارثة السيول فى عدن

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:56 م
حملة "إعمار اليمن" لمعالجة آثار كارثة السيول فى عدن حملة لاحتواء آثار كارثة السيول فى عدن
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خطة طوارئ لرفع مخلفات السيول وسحب تجمعات مياه الأمطار وفقًا للاحتياج الميداني للمناطق الأكثر تضرراً، عبر توفير الآليات والمعدات اللازمة، حيث تم دعم الحملة بـ 9 صهاريج مخصصة لذلك فقط، إضافة إلى شق وفتح الطرقات والشوارع الرئيسة والفرعية والأحياء المتضررة؛ التي عادت بالحياة طبيعية في الأحياء المستهدفة. وفق بيان صحفى.

وحققت حملة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن "عدن أجمل" للنظافة والإصحاح البيئي نتائج إيجابية في أسبوعها الأول بالعاصمة المؤقتة عدن، رغم تزامنها مع الحالة المطرية التي شهدتها أجزاء من المحافظة وأعقبت أضراراً في الطرقات والأحياء جراء الأمطار والسيول.

واستهدفت حملة "عدن أجمل" نظافة الشوارع الفرعية والرئيسية والأحياء السكنية عبر معدات وآليات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي تعمل على مدى ساعات يومياً، حيث يعمل في الحملة أكثر من 300 مشارك، و 12 مراقباً ميدانياً، و80 مشاركاً من فرق منظمات المجتمع المدني، و40 عضواً من المزارعين.

وبدت العاصمة المؤقتة عدن فعلاً أجمل، حيث تنفّست الحياة عقب حملة النظافة والإصحاح البيئي وحملة رفع مخلفات السيول والتجمعات المائية، التي نتج عنهما رفع ما يزيد عن 4000 متر مكعب من المخلّفات المتراكمة، وسحب وتصريف 275 ألف لتر من مياه السيول.

وتواصل فرق النظافة والإصحاح البيئي مباشرة أعمالها تحقيقاً لأهداف الحملة كافة، التي تسعى لتحسين مستوى الصحة العامة والوقاية في المحافظة، والحد من التلوث البيئي والصحي الذي تعرضت له المحافظة خلال الفترة الماضية.

وتشمل حملة النظافة والإصحاح البيئي 10 مناطق في 8 مديريات وهي: الشيخ عثمان، المنصورة (عبد العزيز)، المنصورة (القاهرة)، دار سعد، إنماء والشعب، البريقة، خورمكسر، المعلا، التواهي، صيرة، بالتعاون مع صندوق النظافة في عدن.

ومن المتوقع أن تزيح الحملة أكثر من 9000 متر مكعب من المخلفات في أنحاء المحافظة، وتشمل الحملة عددًا من البرامج والفعاليات المصاحبة ومنها: حملة التشجير، من خلال زرع 500 شتلة غير مستهلكة للمياه، سعيًا لضمان مبدأ الاستدامة في المناطق التي تم استهدافها في الحملة، إضافة إلى تأهيل وإنارة عدد من الطرق الحيوية في عدن.

وتجاوز عدد النقلات في الأسبوع الأول 126 نقلة بمعدل إزالة 1512 طناً من القمامة المتكدسة، ومخلفات الأمطار والسيول، إضافة إلى سحب المياه الراكدة من الأمطار بعدد 48 نقلة بمعدل 000 , 243 لتر على مدار يومين من العمل المتواصل، تحقيقاً لنتائج ملموسة وتدخل حقيقي يلمسه المواطنون خلال فترة وجيزة.

وأعدت إدارة مشروع حملة "عدن أجمل" خطة إدارية لسير العمل وتسهيل العمليات المتبعة في المشروع، كما عمل على تأهيل الكادر الإداري للمشروع واستقطاب ذوي الخبرة والكفاءة للرفع من مستوى الكفاءة والإنجاز.

ووضع البرنامج الخطط الميدانية وآلية سير العمل اليومية، للتأكد من سيرها وفق الجدول الزمني، لضمان تحقيق أهداف المشروع، فيما يتم العمل على إعداد التقارير اليومية والأسبوعية ومتابعة مستوى الإنجاز في الأقسام التابعة للمشروع.

 

 

حققت حملة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن "عدن أجمل" للنظافة والإصحاح البيئي نتائج إيجابية في أسبوعها الأول بالعاصمة المؤقتة عدن، رغم تزامنها مع الحالة المطرية التي شهدتها أجزاء من المحافظة وأعقبت أضراراً في الطرقات والأحياء جراء الأمطار والسيول.

واستهدفت حملة "عدن أجمل" نظافة الشوارع الفرعية والرئيسية والأحياء السكنية عبر معدات وآليات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي تعمل على مدى ساعات يومياً، حيث يعمل في الحملة أكثر من 300 مشارك، و 12 مراقباً ميدانياً، و80 مشاركاً من فرق منظمات المجتمع المدني، و40 عضواً من المزارعين.

وأعد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خطة طوارئ لرفع مخلفات السيول وسحب تجمعات مياه الأمطار وفقًا للاحتياج الميداني للمناطق الأكثر تضرراً، عبر توفير الآليات والمعدات اللازمة، حيث تم دعم الحملة بـ 9 صهاريج مخصصة لذلك فقط، إضافة إلى شق وفتح الطرقات والشوارع الرئيسة والفرعية والأحياء المتضررة؛ التي عادت بالحياة طبيعية في الأحياء المستهدفة.

وبدت العاصمة المؤقتة عدن فعلاً أجمل، حيث تنفّست الحياة عقب حملة النظافة والإصحاح البيئي وحملة رفع مخلفات السيول والتجمعات المائية، التي نتج عنهما رفع ما يزيد عن 4000 متر مكعب من المخلّفات المتراكمة، وسحب وتصريف 275 ألف لتر من مياه السيول.

وتواصل فرق النظافة والإصحاح البيئي مباشرة أعمالها تحقيقاً لأهداف الحملة كافة، التي تسعى لتحسين مستوى الصحة العامة والوقاية في المحافظة، والحد من التلوث البيئي والصحي الذي تعرضت له المحافظة خلال الفترة الماضية.

وتشمل حملة النظافة والإصحاح البيئي 10 مناطق في 8 مديريات وهي: الشيخ عثمان، المنصورة (عبد العزيز)، المنصورة (القاهرة)، دار سعد، إنماء والشعب، البريقة، خورمكسر، المعلا، التواهي، صيرة، بالتعاون مع صندوق النظافة في عدن.

ومن المتوقع أن تزيح الحملة أكثر من 9000 متر مكعب من المخلفات في أنحاء المحافظة، وتشمل الحملة عددًا من البرامج والفعاليات المصاحبة ومنها: حملة التشجير، من خلال زرع 500 شتلة غير مستهلكة للمياه، سعيًا لضمان مبدأ الاستدامة في المناطق التي تم استهدافها في الحملة، إضافة إلى تأهيل وإنارة عدد من الطرق الحيوية في عدن.

وتجاوز عدد النقلات في الأسبوع الأول 126 نقلة بمعدل إزالة 1512 طناً من القمامة المتكدسة، ومخلفات الأمطار والسيول، إضافة إلى سحب المياه الراكدة من الأمطار بعدد 48 نقلة بمعدل 000 , 243 لتر على مدار يومين من العمل المتواصل، تحقيقاً لنتائج ملموسة وتدخل حقيقي يلمسه المواطنون خلال فترة وجيزة.

وأعدت إدارة مشروع حملة "عدن أجمل" خطة إدارية لسير العمل وتسهيل العمليات المتبعة في المشروع، كما عمل على تأهيل الكادر الإداري للمشروع واستقطاب ذوي الخبرة والكفاءة للرفع من مستوى الكفاءة والإنجاز.

ووضع البرنامج الخطط الميدانية وآلية سير العمل اليومية، للتأكد من سيرها وفق الجدول الزمني، لضمان تحقيق أهداف المشروع، فيما يتم العمل على إعداد التقارير اليومية والأسبوعية ومتابعة مستوى الإنجاز في الأقسام التابعة للمشروع.

 


اليمن

عدن

سيول عدن

اعمار اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين لـ"المواطنين": اطمئنوا السلع لن تختفى ولدينا مخزون يكفى لـ4 أشهر

التموين لـ"المواطنين": اطمئنوا السلع لن تختفى ولدينا مخزون يكفى لـ4 أشهر

هل يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت فى الأعمال القانونية.. المحكمة التاديبية تجيب

هل يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت فى الأعمال القانونية.. المحكمة التاديبية تجيب

مطالب برلمانية بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة غش الدواء وغلق مصانع بير السلم

مطالب برلمانية بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة غش الدواء وغلق مصانع بير السلم

التموين تبدأ اليوم صرف مقررات شهر أبريل وتطالب المواطنين بعدم التزاحم

التموين تبدأ اليوم صرف مقررات شهر أبريل وتطالب المواطنين بعدم التزاحم

ترامب يكرر تمديد الإغلاق حتى 30 أبريل.. ويؤكد: المسألة حياة أو موت

ترامب يكرر تمديد الإغلاق حتى 30 أبريل.. ويؤكد: المسألة حياة أو موت

الحجر الصحى ينتهى من فحص 274 راكباً عائداً من لندن ونقلهم لأحد الفنادق للعزل

الحجر الصحى ينتهى من فحص 274 راكباً عائداً من لندن ونقلهم لأحد الفنادق للعزل

متحدث الوزراء: لا نفكر الآن فى إجراءات تقييدية جديدة.. ونتائج الحظر إيجابية

متحدث الوزراء: لا نفكر الآن فى إجراءات تقييدية جديدة.. ونتائج الحظر إيجابية

وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

إسرائيل تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 5358

إسرائيل تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 5358

وزيرة الصحة: عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات فى مصر مقابل 105 عالميا

وزيرة الصحة: عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات فى مصر مقابل 105 عالميا

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة