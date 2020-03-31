حاكم نيويورك: ارتفاع عدد حالات الوفاة من كورونا إلى 1550 حالة

رويترز

قال حاكم نيويورك آندرو كومو اليوم الثلاثاء إن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في نيويورك زاد أكثر من تسعة آلاف شخص عن اليوم السابق ليصبح 75795، مع ارتفاع الوفيات بنسبة 27 % إلى 1550.

وقال كومو في إفادة صحفية "الفيروس أقوى وأكثر خطورة مما توقعنا... ما زلنا نصعد الجبل، المعركة الرئيسية على قمة الجبل".