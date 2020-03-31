اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حاكم نيويورك: ارتفاع عدد حالات الوفاة من كورونا إلى 1550 حالة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:28 م
حاكم نيويورك: ارتفاع عدد حالات الوفاة من كورونا إلى 1550 حالة كورونا ارشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال حاكم نيويورك آندرو كومو اليوم الثلاثاء إن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في نيويورك زاد أكثر من تسعة آلاف شخص عن اليوم السابق ليصبح 75795، مع ارتفاع الوفيات بنسبة 27 % إلى 1550.
 
وقال كومو في إفادة صحفية "الفيروس أقوى وأكثر خطورة مما توقعنا... ما زلنا نصعد الجبل، المعركة الرئيسية على قمة الجبل".
 

كما أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، عن ارتفاع قياسى لعدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد فى الولاية خلال اليوم الماضى بواقع 332 حالة جديدة.

وقال حاكم نيويورك أندرو كيومو إن الأزمة التى نعيشها، جراء تفشى فيروس "كورونا"، مختلفة عن الكوارث الطبيعية لأنها مستمرة ولا نعرف متى تنتهى.
 

وأضاف كيومو أن النبأ السار هو أن 4900 مصابا خرجوا من مستشفيات نيويورك.

 

 


نيويورك

آندرو كومو

فيروس

امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة