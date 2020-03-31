حاكم نيويورك: ارتفاع عدد حالات الوفاة من كورونا إلى 1550 حالة

قال حاكم نيويورك آندرو كومو اليوم الثلاثاء إن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في نيويورك زاد أكثر من تسعة آلاف شخص عن اليوم السابق ليصبح 75795، مع ارتفاع الوفيات بنسبة 27 % إلى 1550.
وقال كومو في إفادة صحفية "الفيروس أقوى وأكثر خطورة مما توقعنا... ما زلنا نصعد الجبل، المعركة الرئيسية على قمة الجبل".
كما أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، عن ارتفاع قياسى لعدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد فى الولاية خلال اليوم الماضى بواقع 332 حالة جديدة.
وقال حاكم نيويورك أندرو كيومو إن الأزمة التى نعيشها، جراء تفشى فيروس "كورونا"، مختلفة عن الكوارث الطبيعية لأنها مستمرة ولا نعرف متى تنتهى.
وأضاف كيومو أن النبأ السار هو أن 4900 مصابا خرجوا من مستشفيات نيويورك.
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