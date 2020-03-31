اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جهاز مرفق الكهرباء يوضح الفرق بين التصاريح والتراخيص الصادرة منه

الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:19 م
جهاز مرفق الكهرباء يوضح الفرق بين التصاريح والتراخيص الصادرة منه مرفق الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك الفرق بين التراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز لمن يرغب فى مزاولة أنشطة انتاج او توزيع أو بيع الكهرباء، و تقدم طلبات الحصول على الترخيص او التصريح على النماذج التي يضعها الجهاز متضمنة البيانات والمستندات المطلوبة.

ويوضح الجهاز الفرق بين التصاريح والتراخيص التى يصدرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:-

أولا التصريح: هى الوثيقة التي يصدرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من أنشطة الكهرباء.

ثانيا الترخيص: هى الوثيقة التي يصدرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للبدء في مزاولة أي من أنشطة الكهرباء بعد الحصول على التصريح.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء  ، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر. او من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org و من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

او على  الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org

او  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. او من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475  (داخلي 154).

 

وكانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أعلنت أنه منذ أن تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين بالوزارة سواء من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو التطبيق الخاص بـ"ارتفاع فواتير الكهرباء" بالإضافة إلى بوابو الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء ، تلقت الوزارة 4 مليون 966 ألف شكوى حتى فبراير 2020.

 

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

فواتير الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الكهرباء" تعمم تطبيق "سهل" لشحن العدادات بـ"الموبيل" الأسبوع المقبل لـ9 مليون مواطن..التطبيق يسمح بتحويل رصيد من هاتفه لعداد الكهرباء فى أى وقت ومن أى مكان.. وتوفير كروت جديدة تدعم خدمة nfc بشركات التوزيع

الإثنين، 30 مارس 2020 09:22 م

مرصد الكهرباء: 25 ألف 800 ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم

الإثنين، 30 مارس 2020 05:46 م

الكهرباء: الانتهاء من تغذية عدد من المشروعات الاستثمارية بمطروح والربط الدولى مع ليبيا

الإثنين، 30 مارس 2020 01:53 م

مرصد الكهرباء: 27 ألف 600 ميجا وات احتياطى بالشبكة  اليوم 

الأحد، 29 مارس 2020 06:39 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لزيادة رواتب العاملين وإعفاءات الضريبة بدءا من يوليو

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لزيادة رواتب العاملين وإعفاءات الضريبة بدءا من يوليو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 31-3-2020 وعيار 24 بـ 192.67 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 31-3-2020 وعيار 24 بـ 192.67 ريال سعودى

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة