جهاز مرفق الكهرباء يوضح الفرق بين التصاريح والتراخيص الصادرة منه

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك الفرق بين التراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز لمن يرغب فى مزاولة أنشطة انتاج او توزيع أو بيع الكهرباء، و تقدم طلبات الحصول على الترخيص او التصريح على النماذج التي يضعها الجهاز متضمنة البيانات والمستندات المطلوبة.

ويوضح الجهاز الفرق بين التصاريح والتراخيص التى يصدرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:-

أولا التصريح: هى الوثيقة التي يصدرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من أنشطة الكهرباء.

ثانيا الترخيص: هى الوثيقة التي يصدرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للبدء في مزاولة أي من أنشطة الكهرباء بعد الحصول على التصريح.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء ، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر. او من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org و من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

او على الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

او من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. او من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

وكانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أعلنت أنه منذ أن تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين بالوزارة سواء من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو التطبيق الخاص بـ"ارتفاع فواتير الكهرباء" بالإضافة إلى بوابو الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء ، تلقت الوزارة 4 مليون 966 ألف شكوى حتى فبراير 2020.