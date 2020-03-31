اليوم السابع
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جمعية البيئة بشمال سيناء تطلق حملة لتعقيم أحياء العريش

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:31 م
جمعية البيئة بشمال سيناء تطلق حملة لتعقيم أحياء العريش تطهير وتعقيم أحياء العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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أطلقت الجمعية الأهلية لحماية البيئة بشمال سيناء ، حملة تعقيم وتطهير لأحياء مدينة العريش ، وقال المهندس عبدالله الحجاوى، رئيس الجمعية ، أن الجهود لاتزال متواصلة ،حيث يقوم فريق من المتطوعين الشباب وبمعدات رش وجرارات وفرتها الجمعية بعمليات رش وتطهير وتعقيم تستهدف شوارع ومحلات العريش .

وأشار أن هذا يتم بالتنسيق مع كافة جهات الاختصاص فى أطار القيام بعملهم وأداء دورهم كمجتمع مدنى فى مؤازرة جهود الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى كورونا .

كما واصلت فرق طبية تابعة لمديرية الصحة بشمال سيناء ، فحص طبى للمسافرين وتسجيل الداخلين الجدد لأول مرة للمحافظة .

وقال فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بصحة شمال سيناء ، فى تصريح لـ " اليوم السابع " ، أن الفرق الطبية تتواجد على مدخلى محافظة شمال سيناء الرئيسية وهى نقطة مرور بالوظه على بوابة المحافظة الغربية ،التى تربط المحافظة بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية وبقية المحافظات ، ويتواجد فيها فريق طبى من إدارة بئر العبد الصحية ، وفريق ثانى تابع لإدارة نخل الصحية يتواجد على بوابة المحافظة التى تربط بجنوب سيناء .

وقال أن مهمة الفريق إجراء فحص طبى للمسافرين وفى حالة الاشتباه بأى حالة يتم اتخاذ اللازم طبيا من إجراءات العزل ، لافتا أنه لم يتم حتى اليوم تسجيل أى حالة.

وأشار أنه يتم تسجيل أسماء وبيانات كل شخص يدخل المحافظة لأول مرة ، وإخطار الجهة الصحية القريبة من منزله ليتم مراجعتها له طبيا خوفا من حملة لفيروس كورونا.

وأوضح أن هذه الإجراءات جانب من جهود متواصلة تواصلها مديرية صحة شمال سيناء بكل موقع ومكان ، ودعا الاهالى لعدم الانسياق وراء الشائعات واخذ كافة المعلومات من الجهات الرسمية التى تعلن عنها تباعا بكل شفافية .

وسبق وأعلن اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على أن محافظة شمال سيناء خالية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة.

أضاف المحافظ فى بيان له أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على شمال سيناء خالية من فيروس كورونا من بينها تخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية ومنع إقامة حفلات الأفراح وسرادقات العزاء وحذر تشغيل النوادى والصالات المخصصة للأفراح وغيرها من المناسبات ومنع إقامة الفعاليات التى تقيمها مجالس المدن ووحدات الجهاز الإدارى وتشديد الإجراءات الوقائية فى المنافذ البرية بالمحافظة وخاصة منفذى رفح البرى والعوجة التجاري.

أشار المحافظ إلى تخصيص 10 سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات التى يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا إلى المستشفيات..معلنًا عن تخصيص مستشفى بئر العبد للعزل الطبي، بجانب تخصيص أسرة للعزل الطبى فى مستشفيات العريش والشيخ زويد ونخل.

تعقيم أحياء مدينة العريش (1)
تعقيم أحياء مدينة العريش

 

تعقيم أحياء مدينة العريش (2)
تعقيم أحياء مدينة العريش 

 

تعقيم أحياء مدينة العريش (3)
تعقيم أحياء مدينة العريش

 

تعقيم أحياء مدينة العريش (4)
تعقيم أحياء مدينة العريش

 

تعقيم أحياء مدينة العريش (5)
تعقيم أحياء مدينة العريش

 

تعقيم أحياء مدينة العريش (6)
تعقيم أحياء مدينة العريش

 

 


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