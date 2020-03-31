جامعة هوبكنز: حصيلة وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز أعداد الصين

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت جامعة هوبكنز الأمريكية، تخطى عدد الوفيات بسبب وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" فى الولايات المتحدة، عدد الوفيات المسجل فى الصين، عندما ظهر الفيروس للمرة الأول فى ديسمبر الماضى، حيث أشارت إحصائية الجامعة إلى وفاة 3415 حالة فى الولايات المتحدة، لتتجاوز الصين التى أبلغت عن 3309 وفاة.

وأوضحت الجامعة، عبر موقعها الإلكترونى، أن عدد الوفيات الأكبر، تم تسجيله فى إيطاليا مقدرا بـ12428 ثم إسبانيا 8269، ثم الولايات المتحدة بوفاة 3415 شخصا.

ووفقا للجامعة، وصل عدد الإصابات المؤكدة فى الولايات المتحدة إلى 175067، ثم إيطاليا هى الثانية من حيث عدد الاصابات الذى بلغ 105792، ثم إسبانيا 94417 والصين 82278، وأحصت ألمانيا 68 الفا و180 إصابة و682 وفاة فيما سجلت فرنسا 45232 إصابة وثلاثة آلاف و32 وفاة.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن عدد وفيات فيروس كورونا بلغ 3170 شخصا فى الولايات المتحدة، فى وقت استقبلت مدينة نيويورك مستشفى عائم تابع للبحرية الأمريكية يضم 1000 سرير، فى خطوة جديدة بمعركة المدينة المستميتة مع الوباء القاتل.

وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة شهدت أكبر عدد يومى من الوفيات بسبب الفيروس، بعدما تجاوز 500 حالة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات فى البلاد إلى 3170، فضلا عن 164 ألفا و266 إصابة مسجلة بينما تعافى من المرض 5507.

وأوضحت الصحيفة، أنه بالرغم أن العدد المؤكد من الحالات فى جميع أنحاء العالم آخذ فى النمو اليوم ليقترب من 800 ألف، فأن الولايات المتحدة أصبحت الآن مركز الأزمة حيث شهدت مايزيد عن 164 ألف حالة أى ضعف الحالات التى أعلنت عنها الصين منذ بدأ تفشى المرض كما تجاوز عدد الضحايا الـ3000، على غرار العدد الذى قُتل فى هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حث الأمريكيين على الاستعداد لإغلاق كبير مع ارتفاع حصيلة القتلى فى ظل تحذير منسق ضمن فريق العمل فى البيت الأبيض المكلف بمتابعة تطورات فيروس كورونا، من أن الوباء يمكن أن يقتل ما يصل إلى 200 ألف أمريكى.