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جامعة سعودية تناقش أول رسالة ماجستير عن بُعد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:54 م
جامعة سعودية تناقش أول رسالة ماجستير عن بُعد جامعة نجران
وكالات

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ناقشت جامعة نجران ممثلةً بكلية التربية قسم رياض الأطفال اليوم، رسالة علمية عن بعد لدرجة الماجستير إلكترونياً بعنوان "فعالية برنامج إلكترونى مقترح فى تنمية قيم المواطنة لدى طفل الروضة" لإحدى طالبات ماجستير رياض الأطفال، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكدت الجامعة مناقشة الرسالة العلمية لإقرار درجة الماجستير فى رياض الأطفال بالتواصل بين المناقشين الداخلى والخارجى ومقرر النقاش والطالبة عن بعد تفعيلاً لنظام التعليم الإلكترونى.
وأوضحت الجامعة أن هذه الخطوة تأتى تفعيلاً لجهود إنجاز أعمالها عن بعد والتسهيل والتيسير على طلاب وطالبات الدراسات العليا فى مناقشة وإنجاز مشروعاتهم ورسالاتهم التعليمية ومنحهم الدرجات الأكاديمية دون تأخير باستخدام تقنية الاتصال المرئى والمسموع "عن بُعد"، مؤكدةً أن هذا التحول الإلكترونى يأتى استجابة للتوجيهات وحرصاً من عمادة الدراسات العليا بضرورة التحول الإلكترونى وخدمة الطلاب والطالبات و تسهيل إجراءات تخرجهم.


جامعة نجران

السعودية

رسالة ماجستير

ماجستير عن بعد

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