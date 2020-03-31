جامعة بنى سويف: إعفاء الطلاب من رسوم المدينة طوال فترة تعليق الدراسة

بنى سويف هانى فتحى

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إعفاء الطلاب من رسوم المدينة الجامعية طوال فترة تعليق الدراسة جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس الجامعة رقم ١٨١ بخاصية الفيديو كونفرانس، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد.

وأكد الدكتور منصور اتخاذ الجامعة كافة القرارات التي تيسير على الطلاب، والتي ترفع العبء المالي عن كاهل أسرهم، وأشار لضرورة تكاتف كافة الجهود حتى نعبر هذه الأزمة بسلام، وشدد أن أولوية عمل الجامعة الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد.

وقدم الدكتور منصور خلال الاجتماع الشكر إلى أعضاء هيئة التدريس لما يبذلوه من مجهود فى التعليم عن بعد وفريق عمل الموقع الإلكتروني، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للحفاظ على صحة الانسان كأولوية لمواجهة تفشي الفيروس.

كما قدم رئيس الجامعة الشكر إلى العاملين ومديرى الكليات لما بذلوه من مجهودات خلال فترة الأمطار والعاصفة التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وكان قد أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن بدء كلية التعليم الصناعى تصنيع ما يقرب من 20 ألف ماسك طبي للأطقم الطبية وللعاملين وفقا للمعايير والمواصفات الطبية العالمية كمشاركة مجتمعية من الجامعة لتأمين والحفاظ على الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى الجامعى وذلك في إطار محاربة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الجامعة رقم 181 عبر الفيديو كونفرانس، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد.

وأكد الدكتور منصور أن الجامعة حريصة كل الحرص على توفير كافة الدعم لأبنائها بالمستشفى الجامعى لجهدهم الكبير فى مواجهة فيروس كورونا وللعاملين أيضاً داخل الجامعة حفاظاً على حياتهم.