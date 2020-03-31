وأضاف كوجلر أن المجر ليست مضطرة إلى إيقاف عمل البرلمان، معتبرا أن هذا الأمر بمثابة انتحار سياسي، خاصة أن حزب المحافظين اليميني - الذي يتزعمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - يمتلك أغلبية الثلثين.

من جانبه، رفض المستشار النمساوي سباستيان كورتس التعليق على التطورات في المجر، قائلًا: "لنكن صادقين، ليس لدي الوقت للتعامل مع المجر"، لافتًا إلى ضرورة تركيز كامل الجهود على إجراءات احتواء فيروس كورونا.

يُذكر أن وزيرة الشئون الأوروبية كارولين إيدستادلر طلبت فترة وجيزة لمتابعة التطورات في المجر عن كثب.