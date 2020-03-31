توزيع شرائح الإنترنت الخاصة بالتابلت على طلبة الثانوية العامة فى رأس غارب .. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، أن اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة غارب، تابع عملية تسليم شرائح الإنترنت الخاصة بالتابلت لطلبة الصف الأول الثانوي، داخل مدرسة الشهيد أحمد العدوى العسكرية، التى خصصتها مديرية التربية والتعليم بالبحر الاحمر لاستلام طلاب غارب منها شرائح التابلت .

وأكد مجلس مدينة غارب فى بيان له ، أنه فى ضوء تعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، وتعليمات وزارة التربية والتعليم بتفادى مخاطر تكدس طلاب الصف الأول الثانوى وأولياء الأمور أمام الشركة المصرية للاتصالات، وسبل توزيع الشركة لشرائح الانترنت على الطلاب تتم فى سهولة ويسر ودون أى تكدس أو إزدحام ، وأن عملية توزيع شرائح الإنترنت للطالبات تمت أمس بدون أى مشكلات .

كانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن تفاديا لمخاطر إزدحام طلاب الصف الأول الثانوي، وأولياء أمورهم، وتكدسهم أمام فروع ومراكز المصرية للاتصالات لتسلم شرائح الإنترنت الخاصة بالتابلت، فقد تقرر تخصيص مدرسة بكل إدارة تعليمية لتسليم الشرائح فيها، تفاديا للازدحام، كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر ، أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، وتعليمات وزارة التربية والتعليم ، تم التواصل والتنسيق مع المهندس رئيس الشركة المصرية للاتصالات فرع البحر الأحمر بشأن سبل توزيع الشركة لشرائح الانترنت على طلاب الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2019/2020.

وأضاف منير"،أن تم الاتفاق على ترشيح مدرسة بكل إدارة تعليمية لتوزيع هذه الشرائح على الطلاب وفق الجدول المرفق، على أن يبدأ التسليم اعتبارا من اليوم الاثنين ، وعلى ولى الأمر احضار البطاقة الشخصية الخاصه به وأصل شهادة ميلاد الطالب.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالبحر الاحمر، مدرسة الشهيد أحمد العدوى العسكرية، بإدارة راس غارب لتسليم شرائح الإنترنت الخاصة بالتابلت، وفى مدينة الغردقة تم تخصيص مدرسة الغردقة الثانوية للبنات فى مدينة الغردقة، وفى سفاجا مدرسة سفاجا الثانوية بنات، وفى القصير تم تخصيص مدرسة كمال الدين حسين تمام الثانوية العسكرية.

كذلك تم تخصيص مدرسة مرسى علم الثانوية، وفى الشلاتين تم تخصيص مدرسة سعد أبو ريدة بالشلاتين، وفى مدينة حلايب تم تحديد مدرسة الفريق عبد المنعم رياض الثانوية .



رئيس مدينة غارب يتابع تسليم شرائح التابلت



رئيس مدينة غارب يتابع تسليم شرائح التابلت



رئيس مدينة غارب يتابع تسليم شرائح التابلت



رئيس مدينة غارب يتابع تسليم شرائح التابلت



رئيس مدينة غارب يتابع تسليم شرائح التابلت



رئيس مدينة غارب يتابع تسليم شرائح التابلت