اليوم السابع
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توجيه فرق مسح سريع لكمين السباعية بأسوان لفحص القادمين من السودان

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:05 ص
توجيه فرق مسح سريع لكمين السباعية بأسوان لفحص القادمين من السودان جانب من المسح
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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استكملت مديرية الشئون الصحية بأسوان مجهوداتها في كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث قامت الإدارة الصحية بادفو شرق، بتوجيه فرق مسح سريع  لكمين السباعية الصحراوى، حيث تم عمل الفحص والمسح الحراري لأفراد الكمين، بالإضافة للسيارات المارة بالكمين، كما تم أيضا  الكشف على  الأشقاء السودانيين الموجودين باستراحة الكمين و سائقى الأتوبيسات.

كان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مديري التربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات بتقسيم أولياء الأمور والطلاب بأعداد قليلة على الفصول الدراسية والفنية للمدارس لإنهاء إجراءات تسليم شرائح الإنترنت الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب الفصل الأول الثانوى بعيداً عن التكدس، وذلك بعد تخصيص مدرسة بكل إدارة تعليمية لهذا الغرض ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقامت محافظة أسوان بتطبيق منظومة وآلية لتوزيع شرائح الإنترنت الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب الفصل الأول الثانوى للعام الدراسى 2019 / 2020 مما ساهم فى الحد من التجمعات والإختلاط

ومن جانبه أوضح الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم  في تصريحات صحفية ، بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان بمنع ظاهرة الإزدحام والتجمعات أمام منافذ الشركة المصرية للإتصالات فقد تم التنسيق مع الشركة المصرية للإتصالات بتوزيع شرائح الإنترنت لطلاب الفصل الأول الثانوى للعام داخل المدارس التى تم ترشيحها بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بدلاً من مراكز وسنترالات الشركة لتجنب التكدس والإزدحام.

 موضحاً بأنه تم توزيع حوالى 40% من أجمالى الشرائح بواقع 2097 شريحة ومتبقى 3560 شريحة سيتم توزيعهم قبل الإختبار التجريبى (بدون درجات) يوم 5 إبريل القادم كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام والذى سيكون فى الفترة من 30 إبريل وحتى 17 مايو 2020.

 كان قد أعطي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بمنع ظاهرة الازدحام و تكدس طلاب الصف الأول الثانوى وأولياء أمورهم أمام فروع ومراكز الشركة المصرية للاتصالات لتسلم شرائح الانترنت الخاصة بالتابلت، فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

وأكد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان علي أنه تم التواصل والتنسيق مع مدير عام الشركة المصرية للاتصالات لوضع الآلية الآمنة لتوزيع شرائح الإنترنت على طلاب الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2019/2020،

ولفت الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان  إلى أنه تم التنسيق على ترشيح مدرسة بكل إدارة تعليمية لتوزيع هذه الشرائح على الطلاب وفق جدول ثابت على أن يبدأ التسليم من الإثنين 30 مارس الجاري فى تمام الساعة العاشرة صباحاً، مطالباً بضرورة قيام ولى الأمر بالحضور لاستلام الشريحة الخاصة بنجله الطالب على أن يقدم بطاقة الرقم القومي، وأيضاً أصل شهادة ميلاد الطالب.


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