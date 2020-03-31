اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 09:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين الأقصر تعلن تحرير 52 مخالفة تموينية ورش وتعقيم المطاحن والمخابز وتوافر السلع الغذائية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:43 م
تموين الأقصر تعلن تحرير 52 مخالفة تموينية ورش وتعقيم المطاحن والمخابز وتوافر السلع الغذائية حملات تموينية بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إنه تمت مواصلة الحملات التموينية بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حيث تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وشركة المطاحن وشركات المستلزمات الطبية والصيدليات، وبرفقته رجال مباحث التموين والمفتش الصيدلي، وإدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والطب البيطرى والإدارات التابعة للمديرية.

وأضاف وكيل تموين الأقصر – فى بيان صحفى - أنه تحركت اليوم حملة مكبرة ومكثفة برئاسته وقامت بالمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، وفروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، وبرفقته رجال إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية،وأسفرت الحملة عن تحرير عدد (52) محضر ومخالفة تموينية على مدار اليوم الثنين على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أن المحاضر والمخالفات التى تم تحريرها خلال الحملة شملت مايلى:- 3 سلع منتهية الصلاحية عبارة عن "60 علبه عصير - صفيحه جبنه زنه 5 كيلو - 2 جردل عسل أسود - 2 كيلو مكسبات طعم - 1080  كيس مقرمشات زنه الكيس 20 جرام - عدد 396 كيس فشار - عدد 11 علبه مش - 5 لفه عصير - 12 علبه كافيه"، و20 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار، و8  إدارة منشأة بدون ترخيص، ومخالفة ضبط 20 لتر بنزين ضد مجهول، و2 عدم وجود ميزان حساس، و8 عدم وجود شهادة صحية، و3 عدم نظافة مخبز بلدي، و5 خبز غير مطابق المواصفات، و2 عدم وجود سجلات، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمين.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عن إستقرار الحالة التموينية حيث أن جميع السلع متوفرة، ويوجد مرور دائم ومستمر على جميع الانشطة داخل المحافظة، وأسواق الخضار تعمل بكامل طاقتها مع توافر جميع أنواع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة، وتم التنبيه بكل حزم على ضرورة الإلتزام بالأسعار الإسترشاديه والإعلان عنها، وجارى تحرير جنح أمن دولة طوارئ لكل المخالفين، كما تم المرور علي مطحن الإتحاد وأرمنت وإسنا، والتنبيه عليهم بإجراء  عمليات التطهير للمطاحن ورشها بالكلور المخلوط بالماء، ومراقبة المخابز البلدية والعمل علي عدم التزاحم أمام المخابز والإلتزام بالنظافة العامة داخل وخارج المخابز بعد أن تنبه عليهم بإجراء عمليات التطهير بالمخابز لرشها بالكلور المخلوط بالماء، كما تنوه المديرية أنه تم صرف مستحقات السلع التموينية للتجار لصرفها للمواطنين.

 


الاقصر

حملات تموينية

اخبار الاقصر

تموين الاقصر

توافر السلع بالاقصر

مخالفات تموينية بالاقصر

اسواق الاقصر

توافر مطهرات بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إسرائيل تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 5358

إسرائيل تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 5358

وزيرة الصحة: عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات فى مصر مقابل 105 عالميا

وزيرة الصحة: عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات فى مصر مقابل 105 عالميا

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة