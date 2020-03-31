تموين الأقصر تعلن تحرير 52 مخالفة تموينية ورش وتعقيم المطاحن والمخابز وتوافر السلع الغذائية

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إنه تمت مواصلة الحملات التموينية بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حيث تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وشركة المطاحن وشركات المستلزمات الطبية والصيدليات، وبرفقته رجال مباحث التموين والمفتش الصيدلي، وإدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والطب البيطرى والإدارات التابعة للمديرية.

وأضاف وكيل تموين الأقصر – فى بيان صحفى - أنه تحركت اليوم حملة مكبرة ومكثفة برئاسته وقامت بالمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، وفروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، وبرفقته رجال إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية،وأسفرت الحملة عن تحرير عدد (52) محضر ومخالفة تموينية على مدار اليوم الثنين على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أن المحاضر والمخالفات التى تم تحريرها خلال الحملة شملت مايلى:- 3 سلع منتهية الصلاحية عبارة عن "60 علبه عصير - صفيحه جبنه زنه 5 كيلو - 2 جردل عسل أسود - 2 كيلو مكسبات طعم - 1080 كيس مقرمشات زنه الكيس 20 جرام - عدد 396 كيس فشار - عدد 11 علبه مش - 5 لفه عصير - 12 علبه كافيه"، و20 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار، و8 إدارة منشأة بدون ترخيص، ومخالفة ضبط 20 لتر بنزين ضد مجهول، و2 عدم وجود ميزان حساس، و8 عدم وجود شهادة صحية، و3 عدم نظافة مخبز بلدي، و5 خبز غير مطابق المواصفات، و2 عدم وجود سجلات، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمين.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عن إستقرار الحالة التموينية حيث أن جميع السلع متوفرة، ويوجد مرور دائم ومستمر على جميع الانشطة داخل المحافظة، وأسواق الخضار تعمل بكامل طاقتها مع توافر جميع أنواع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة، وتم التنبيه بكل حزم على ضرورة الإلتزام بالأسعار الإسترشاديه والإعلان عنها، وجارى تحرير جنح أمن دولة طوارئ لكل المخالفين، كما تم المرور علي مطحن الإتحاد وأرمنت وإسنا، والتنبيه عليهم بإجراء عمليات التطهير للمطاحن ورشها بالكلور المخلوط بالماء، ومراقبة المخابز البلدية والعمل علي عدم التزاحم أمام المخابز والإلتزام بالنظافة العامة داخل وخارج المخابز بعد أن تنبه عليهم بإجراء عمليات التطهير بالمخابز لرشها بالكلور المخلوط بالماء، كما تنوه المديرية أنه تم صرف مستحقات السلع التموينية للتجار لصرفها للمواطنين.